LaMelo Ball, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Hornets

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Charlotte Hornets cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur les Frelons au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est LaMelo Ball, revanchard après une saison gâchée par les blessures.

La preview complète des Charlotte Hornets 2023-24

36 matchs seulement. Voilà le total d’apparitions de LaMelo Ball la saison dernière, lui qui a rejoint l’infirmerie au mois de février suite à une fracture de la cheville. Malgré son temps limité sur les parquets, le meneur All-Star a néanmoins sorti ses meilleures statistiques en carrière avec plus de 23 points, 6 rebonds et 8 passes de moyenne. De quoi attendre de belles choses de sa part pour la campagne à venir. Preuve que la franchise de Charlotte croit beaucoup en LaMelo, elle l’a prolongé cet été pour cinq années et 260 millions de dollars.

Auréolé de ce nouveau contrat XXL et de retour de blessure, LaMelo Ball voudra briller pour redonner un peu de bonheur aux fans déprimés de Charlotte. Le show, il sait le faire. Rendre ses coéquipiers meilleurs aussi. Avec le rookie Brandon Miller (numéro 2 de la Draft NBA 2023) à ses côtés, le retour de Miles Bridges et la présence des anciens Gordon Hayward et Terry Rozier, Ball aura des joueurs à qui passer le ballon, mais ne se privera pas de lâcher quelques cartons au scoring. Une bonne raison donc de cliquer sur les Hornets en pleine nuit, profitez-en car il n’y en a pas beaucoup d’autres.