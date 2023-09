Preview des Charlotte Hornets – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Charlotte Hornets, la désormais ancienne franchise de Mister Michael Jordan. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des Frelons !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

27 victoires, 55 défaites, avant-derniers de la Conférence Est. Vous vous rappelez quand les Hornets étaient l’équipe “League Pass” par excellence et l’une des belles surprises de l’Est ? Et bah on peut dire que ça n’a pas duré. Seulement 36 matchs pour LaMelo Ball, victime de gros bobos à la cheville et obligé de passer sur le billard. 0 match pour Miles Bridges, impliqué dans une très sombre affaire de violences domestiques avant le début de la saison. Forcément, sans vos deux meilleurs joueurs, ça devient vite compliqué d’être compétitif. Au total, seulement quatre joueurs ont dépassé les 60 matchs joués : Terry Rozier, P.J. Washington, Nick Richards et JT Thor (youhou). Bref, une belle saison de m*rde.

Quelques points positifs dans ce marasme ? Allez, on peut souligner la belle fin de saison du rookie Mark Williams, les quelques perfs de Théo Maledon, la renaissance de Dennis Smith Jr., ou encore ce deuxième choix de Draft récupéré grâce aux résultats moisis de l’année écoulée.

Le marché de l’été

Ils partent : Kelly Oubre Jr., Dennis Smith Jr., Svi Mykhailiuk, Xavier Sneed, Kobi Simmons

Kelly Oubre Jr., Dennis Smith Jr., Svi Mykhailiuk, Xavier Sneed, Kobi Simmons Ils prolongent : LaMelo Ball, Miles Bridges, P.J. Washington

LaMelo Ball, Miles Bridges, P.J. Washington Ils arrivent : Brandon Miller, Nick Smith Jr., Frank Ntilikina, Amari Bailey (two-way), Leaky Black (two-way)

Cela n’a pas énormément bougé chez les Hornets cet été, où on a eu droit à plusieurs prolongations de contrat. Notamment celle de LaMelo Ball, prolongé pour 5 ans et 260 millions de dollars ! P.J. Washington – agent libre restrictif – a également signé un nouveau deal avec les Frelons (48 millions sur trois ans), tandis que Miles Bridges a lui signé une qualifying offer à 7,9 millions suite aux affaires de violences domestiques dans lesquels il était impliqué. On rappelle aussi que le pivot Nick Richards a été prolongé en fin de saison (15 millions sur trois ans) après avoir sorti sa meilleure campagne statistique en carrière.

Au niveau des mouvements, on note évidemment l’arrivée de Brandon Miller, choisi en numéro 2 de la Draft juste derrière le phénomène français Victor Wembanyama. En parlant de Frenchie, Frank Ntilikina va avoir une nouvelle opportunité chez les Hornets, lui qui a signé un contrat partiellement garanti avec Charlotte. Au rayon des départs, Kelly Oubre Jr. s’en va du côté des Sixers après deux saisons chez les Frelons, et… Michael Jordan s’en va tout court, lui qui a finalement décidé cet été de vendre la franchise dont il était propriétaire depuis 2010.

Le roster 2023-24 des Hornets

Meneurs : LaMelo Ball , Frank Ntilikina, Théo Maledon

: , Frank Ntilikina, Théo Maledon Arrières : Terry Rozier , James Bouknight, Nick Smith Jr., Bryce McGowens, Amari Bailey (two-way)

: , James Bouknight, Nick Smith Jr., Bryce McGowens, Amari Bailey (two-way) Ailiers : Brandon Miller , Gordon Hayward, Cody Martin, Leaky Black (two-way)

: , Gordon Hayward, Cody Martin, Leaky Black (two-way) Ailiers-forts : P.J. Washington , Miles Bridges, JT Thor

: , Miles Bridges, JT Thor Pivots : Mark Williams, Nick Richards, Kai Jones

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Si les Hornets ont choisi de sélectionner Brandon Miller à la Draft plutôt que Scoot Henderson, c’est notamment parce qu’ils possèdent déjà la jeune star LaMelo Ball à la mène. Ce dernier représente la pierre angulaire de l’équipe, autour de laquelle vont se greffer le rookie Miller, l’arrière vétéran Terry Rozier, ainsi que P.J. Washington et Mark Williams. Williams va entrer dans sa deuxième saison NBA et voudra confirmer les bonnes choses montrées en tant que rookie, notamment après le départ de Mason Plumlee à la trade deadline. Il possède en tout cas une belle autoroute devant lui. Sorry Kai Jones.

La second unit est composé d’un mélange d’anciens et de jeunots. Gordon Hayward, qui a toujours été titulaire chez les Hornets, ne restera probablement plus très longtemps à Charlotte, lui qui entre dans sa dernière année de contrat. Avec le développement de Brandon Miller comme priorité, Hayward pourrait prendre un rôle de sixième homme en attendant son départ. On surveillera le rôle donné à Miles Bridges, suspendu les dix premiers matchs de la saison après une année blanche, et également agent libre en 2024. Frank Ntilikina tentera lui de s’imposer comme une vraie option à la mène derrière LaMelo, avec peut-être l’autre Français Théo Maledon (qui s’est vu offrir une qualifying offer cet été, en attente de signature). Le jeune guard James Bouknight aura néanmoins son mot à dire après deux saisons NBA décevantes, tandis que le rookie Nick Smith Jr. a une belle carte à jouer sur le backcourt. Enfin, l’ailier Cody Martin tentera de se relancer après une saison plombée par les blessures.

Une petite vidéo en passant ?

LaMelo Ball, LaMelo Ball et LaMelo Ball.

On ne va pas se mentir, à part LaMelo qui reste sur une campagne en plus de 23 points – 6 rebonds – 8 passes, on ne voit pas quel joueur des Hornets pourrait nous convaincre en TTFL cette saison. Alors certes Terry Rozier peut toujours exploser, mais bon courage pour trouver le bon soir. Certes la dernière fois qu’on a vu Miles Bridges il jouait comme un All-Star, mais il représente surtout un point d’interrogation aujourd’hui. Les jeunots Brandon Miller et Mark Williams sont intrigants, mais c’est beaucoup trop tôt pour poser un pick TTFL sur ces gars-là. Donc go go go sur LaMelo et croisons les doigts pour qu’il ne se blesse pas.

Infirmerie : le point sur les blessures

Plombé par des problèmes à la cheville l’an passé, LaMelo Ball est passé sur la table d’opération début mars mais devrait être à 100% pour le début de la saison. Terry Rozier a également terminé la campagne 2022-23 à l’infirmerie à cause d’une blessure au pied, là aussi il devrait être opérationnel pour les premières échéances de la saison. Pareil pour P.J. Washington (bobo au pied en fin de saison). Le jeune pivot Mark Williams a lui été opéré du pouce pour réparer un ligament durant l’intersaison, l’obligeant à déclarer forfait pour la Summer League. Il devrait néanmoins être remis pour le camp d’entraînement. Concernant Frank Ntilikina, on se rappelle qu’il a dû faire l’impasse sur la Coupe du Monde à cause d’une blessure à la cuisse, espérons qu’il puisse rapidement rebondir. Cody Martin voudra quant à lui éviter l’infirmerie le plus possible après une année gâchée par des pépins au genou, pépins au genou que le rookie Nick Smith Jr. a également connus l’an passé en NCAA. On croise les doigts pour que ça tienne de part et d’autre. Enfin, on rappelle que Miles Bridges sera indisponible pour les dix premiers matchs de la saison (suspendu).

Quels objectifs cette saison ?

Entre la passif judiciaire de certains, les déclas WTF qu’on a pu entendre (coucou Kai Jones), et l’historique de blessures qui caractérise cette équipe, ce serait déjà une victoire de réaliser une saison complète sans dérailler à un moment donné. Parce que bon, faut bien avouer que les Hornets sont devenus une punchline ces derniers temps, et il y a du boulot pour retrouver le droit chemin.

Retrouver le droit chemin, ça passera par un bon développement des jeunots prometteurs, Brandon Miller et Mark Williams en tête. Cela passera peut-être aussi par des transferts de certains vétérans qui ne semblent plus vraiment s’inscrire dans le projet (Gordon Hayward, éventuellement Terry Rozier), histoire d’avoir une direction plus claire pour les années à venir. Les Hornets ont aujourd’hui besoin de bases plus solides pour construire autour de LaMelo Ball et redevenir une équipe pouvant se mêler au play-in tournament.

Le pronostic du rédacteur

34 victoires – 48 défaites. Si le manager général Mitch Kupchak vise une qualification en Playoffs dès cette saison, ici on a du mal à envisager un tel scénario. Oui, les Hornets devraient être plus compétitifs que l’an passé, avec un LaMelo Ball en bonne santé à la baguette, l’arrivée de Brandon Miller, les progrès attendus de Mark Williams et le retour de Miles Bridges. La présence de vétérans comme Terry Rozier et Gordon Hayward amèneront aussi quelques victoires. Mais au final, les Frelons partent de loin et vont gentiment terminer dans le ventre très mou de la Conférence Est.