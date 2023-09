Salaires des Charlotte Hornets – saison NBA 2023-24

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Qui dit nouvelle saison NBA dit petit point sur les finances des uns et des autres. Qui se la joue économe, qui donne des sueurs à son banquier, qui est carrément dans le rouge, on fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, place aux Charlotte Hornets.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2023-24 des Charlotte Hornets

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 165,294,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 136,021,000$ cette année.

Avec $137,856,304 engagés contractuellement sur cette saison 2023-24, les Charlotte Hornets sont sereins niveau dépenses. Aucune ombre d’une Luxury Tax à payer.

Le salaire XXL de LaMelo Ball ne débute que l’année prochaine et logiquement celui de Gordon Hayward aura disparu des comptes. Pas sûr non plus qu’un Terry Rozier reste sur la durée en Caroline du Nord. Un nouveau projet se met en place à Charlotte avec de nouveaux proprios, il pourrait y avoir du changement prochainement.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2024-25 :

LaMelo Ball

Terry Rozier

Brandon Miller

P.J. Washington

Cody Martin

Nick Smith Jr.

Nick Richards

On ajoute à ces noms celui de Mark Williams, le prometteur pivot qui est encore dans son contrat rookie et probablement James Bouknight et Kai Jones. 3 joueurs à prolonger via une team option.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Gordon Hayward : hormis une première saison prometteuse, l’aventure de Gordon Hayward à Charlotte tourne à la déception. Régulièrement blessé, l’ailier arrive tout juste à jouer un match sur deux avec les Hornets. Sauf que cette fois, il arrive sur la dernière année de son (énorme) contrat signé en 2020. S’il souhaite signer un dernier deal digne de ce nom, va falloir mettre des cierges pour que la santé suive.

Miles Bridges : de retour en NBA après une saison blanche due à ses problèmes judiciaires, Miles Bridges va tenter de reprendre le cours de sa carrière. L’an passé, on s’attendait à le voir signer un deal à 20 millions l’année. Cet été, il n’a pas pu avoir mieux que 8 sur un an. Quel sera son niveau après une si longue pause ?