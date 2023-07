Draymond Green a re-signé, Steph Curry et Klay Thompson sont toujours là. D’accord, mais si on vous disait que le nouveau Big Three des Warriors était composé de Brandin Podziemski, Lester Quinones et Gui Santos ? Des noms rigolos mais des gars qui ne blaguent pas du tout sur les parquets de la Summer League californienne, Charlotte en a fait les frais cette nuit, au plus grand plaisir du Chef, comme nous, devant la téloche.

Le boxscore du match, en détails et en HD

On vous parlait il y a quelques jours de la mémoire de Brandin Podziemski, on sait maintenant que le combo guard des Warriors n’utilise pas son cerveau que pour apprendre ses leçons. Du scoring et une distribution au poil, Brindille Podziemstruc (17 points, 5 passes) a parfaitement assuré la mène dans la démonstration des Dubs face aux Hornets d’un Brandon Miller beaucoup moins entreprenant. 7 points, tous en seconde mi-temps quand le match était scellé, et 8 fautes personnelles (!) pour le deuxième choix de la dernière Draft. Ben ouais, la Summer League autorise 10 fautes alors autant donner du boulot aux arbitres hein.

W at the California Classic & onto Vegas pic.twitter.com/APTHAXvTda

— Golden State Warriors (@warriors) July 6, 2023

Mais qui a besoin de Brandon Miller pour kiffer un match quand Gui Santos et Lester Quinones sont sur le parquet ? Les deux sophomores de Golden State balancent de la stat tout en efficacité, et en plus ils y mettent la note artistique. 21 points pour Lester la gâchette, 18 pour un Gui beaucoup plus proche du cercle, vive la Ligue d’Été.

Hammer time 🔨

📺 @espn pic.twitter.com/u2sexWlLQG

— Golden State Warriors (@warriors) July 5, 2023

Oh my goodness Gui 😱

📺 @espn pic.twitter.com/sClDk211mT

— Golden State Warriors (@warriors) July 5, 2023

Dernière douceur des Warriors ? Kendric Davis et ses 17 points à 3/6 derrière l’arc. De quoi donner des sueurs froides à l’arrosoir James Bouknight : autant de tirs à 3-points pour en mettre 3 de moins. Bien vu ça fait 0. Il faut faire un tour sur le banc des Abeilles pour y voir un peu de positif avec Amari Bailey et ses 17 points en autant de minutes : Amari, si tu savais… ce qu’on se serait emmerdé sans toi à Charlotte. 4h du mat, si ça c’est pas le moment pour faire une dédicace à Johnny.

Fin de la “California Classic” de Sacramento pour les deux teams : une deuxième défaite pour Buzz City et une première victoire pour les Dubs. Un joli blowout et des choses qui ne changent pas… même l’été, Charlotte ça ne fait pas rêver.