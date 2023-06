En plus d’avoir récupéré un rookie qui a tout cassé au Draft Combine, les Warriors se sont aussi offerts un gros cerveau en celui de Brandin Podziemski. Le poste 1 ou 2, sorti de Santa Clara, a en effet un sacré espace de stockage dans le crâne, et est une véritable encyclopédie à Scouting Reports.

Rapidement après avoir été choisi par les Warriors à la 19è position de la Draft 2023, Brandin a été capable de nommer un par un tous les joueurs draftés avant lui. Certes, ce ne sont que dix-huit noms, mais pour les citer face aux caméras, un micro sous le menton, il ne faut pas bégayer. Donc, rien que ça, et malgré les fausses hésitations assez détestables de BP, ça nous impressionne.

Si vous n’êtes pas convaincus, lisez ce qu’Allan Guillou, l’un de ses coachs à Santa Clara, a à dire sur lui.

Pour que les gens comprennent qu’il est différent 🤷‍♂️🤷‍♂️

Fin d’année, il a été capable de me citer tous les joueurs qu’on a affronté cette année et leur Scouting Report. De Tyler Hendricks au 10ème homme de Eastern Washington. Couleur des chaussures, forces/faiblesses… https://t.co/apyKq2pj8K

— Guillou Alan (@Alan_Guillou96) June 24, 2023

Donc en plus de connaître par cœur tous ses petits camarades de Draft, la Podziemskance est capable de nous rappeler tous leurs faits et gestes sur les dernières saisons. Comme ça c’est déjà bien rigolo, mais des capacités cérébrales pareilles peuvent aussi parfaitement se retranscrire dans une vie de joueur NBA. Apprentissage extrême des systèmes, connaissance parfaite des adversaires, et QI basket au poil, on connaît des joueurs qui ont fait des carrières sur moins que ça.

Brandin le sait déjà d’ailleurs puisqu’il compte bien profiter de l’expérience de ses coéquipiers quadruples champions à Golden State. Il mentionne le fait de devenir une “éponge” avec les Warriors, avec l’idée d’absorber tous les conseils que pourront lui donner les vétérans cette saison. On pense que t’en es capable, Alan en est convaincu.

“For me personally it’s all about being a sponge from day one.”

Brandin Podziemski is looking forward to playing with veterans that have won so many championships.

Podziemski also casually referenced Steve Kerr’s player/coaching championship count. pic.twitter.com/szICiSJwmb

— John Dickinson (@JDJohnDickinson) June 23, 2023