Bilal Coulibaly est déjà le roi à Washington : 7è choix à la Draft… et numéro 0 sur le maillot. Bilal avec un zéro dans le dos, rien de surprenant jusque là puisque c’était déjà le chiffre floqué sur son maillot des Mets 92 cette saison. Oui, mais le 0 chez les Wizards, c’est un lourd héritage.

Tout juste récupéré par les Wizards qui ont fait drafter les Pacers pour eux, Bilal Coulibaly a eu l’honneur de choisir le numéro qu’il portera avec la franchise de la capitale. Son agence, Comsportent, Jeremy Mejana, a diffusé une vidéo sur Insta où l’on voit l’ancienne pépite de Boulogne-Levallois s’emparer d’une tenue des Wizards : “Bilal Coulibaly – 0”. Ça claque. Oui, ça claque car le numéro 0 est et a déjà été la propriété de certaines grosses stars de la NBA. Damian Lillard, Russell Westbrook, Jayson Tatum, Kevin Love, ou encore… Gilbert Arenas, avec les Wizards.

À Washington, le zéro a donc déjà été porté, et pas par n’importe qui. De 2003 à 2010, Agent Zero, ça ne s’invente pas, a régalé les Sorciers avec le même numéro que Bilal. Trois sélections de All-Star et trois places dans des All-NBA Teams, Gilbert était une icône à D.C., jusqu’à ce que l’aventure ne se termine plutôt salement. Une grosse embrouille avec des coéquipiers et un gun dans les vestiaires plus tard, GA0 quitte Washington avec une sale réput’ derrière la tête. Résultat ? Treize ans plus tard et malgré des performances parmi les plus historiques de la franchise, le zéro de GiGi est toujours en circulation à Poudlard, même si personne ne l’a porté depuis.

Une opportunité que n’a pas manqué Bilal Coulibaly pour conserver son numéro fétiche dans la Grande Ligue. Autre détail, personne d’autre qu’Arenas n’a porté le numéro circulaire dans l’histoire des Washington Wizards. Alors, peu importe la fin de l’histoire entre Hibachi et la franchise, l’héritage est lourd sur les épaules de BiBi. Will Dawkins, tout juste nommé GM, a carrément trade-up dans la Draft pour récupérer notre Frenchy. Dans la capitale, on croit fort que l’ailier a tout en magasin pour tenir la comparaison. Ici aussi, mais le résultat final ne dépend que d’un, Mister Coulibaly.

The Number Bilal Coulibaly Will Wear For The Wizards: #0

The Only Wizards Player To Have Worn #0: 3x All-NBA Gilbert Arenas pic.twitter.com/ptfl5ewkML

— WizardsMuse (@WizardsMuse1) June 23, 2023



Prendre exemple sur Gilbert Arenas à Washington ? Très bonne idée Bilal, fais juste attention à ce que tu prends avec toi dans les vestiaires.

Source : @agence_comsport sur Instagram