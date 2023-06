Bilal Coulibaly drafté en 7 par les Pacers, puis immédiatement envoyé à Washington !

Les yeux grands écartés par un chouette sentiment de stupeur : le Français Bilal Coulibaly est tombé en 7e choix dans les griffes d’Indiana. Et dire qu’il y a huit mois, il n’était encore qu’un joueur du championnat espoir dont le principal objectif commençait par « trophée » et finissait par « futur ».

La soirée des tricolores ne pouvait pas mieux commencer !

Ou si, avec des Pacers vraiment intéressés par Bilal Coulibaly. Là, le sentiment de trahison est intense : à peine l’arrière céfran a-t-il eu le temps de poser sa casquette bleu nuit sur la tête, qu’il a été redirigé par tous les insiders vers Washington. On vous résume le trade de façon synthétique et posée.

Indiana reçoit le 8e choix des Wizards (Jarace Walker) et deux seconds tours de draft

Washington reçoit le 7e choix des Pacers (Bilal Coulibaly)

Il aura donc fallu trade up pour être en capacité de sélectionner Bilal Coulibaly en 8e position de cette Draft NBA 2023. On a beau tourner la phrase dans tous les sens, elle paraissait si improbable il y a plusieurs mois, qu’elle le semble encore aujourd’hui. Les 201 centimètres du second prospect “from Levallois” ont attiré les Wizards dont le projet ne consiste pas à gagner des matchs dès le mois d’octobre. Comme l’a si bien dit Bilal dans son interview-réaction pour BeIN Sports, Washington – au-delà de la paresse exprimée par les habitants de la capitale envers le basket, mais ça il ne l’a heureusement pas dit – convient parfaitement à son profil. Pas vraiment prêt à poser 15/20 points de moyenne dès la première saison. Une pierre précieuse à polir. Il lui faudra passer une ou deux campagnes de régulière dans la couveuse de la capitale, avant d’être en capacité de faire fructifier ses segments de freak. Certes, les Wizards ne sont pas réputés pour leur développement jeunes, mais le feat semble assez cohérent. Le profil de Bilal se démarque de ceux de Jordan Poole, Deni Avdija et Landry Shamet. En ce point – et parce qu’on trade up rarement sans un immense intérêt – a minima 20/25 minutes de jeu l’attendent à Washington.

😂 Drafté par les Pacers mais tradé aux Wizards, Bilal Coulibaly a changé de casquette pendant l’interview de @SoFrenchProd !#DraftNBA pic.twitter.com/kn5B7GM9lU

— NBAextra (@NBAextra) June 23, 2023