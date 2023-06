Anthony Black drafté en 6 par le Magic !

De nombreuses prédictions envoyaient Ausar Thompson à Orlando, mais les Pistons ont finalement coupé l’herbe sous le pied au Magic. Résultat des courses, le Magic se rabat sur Anthony Black, meneur des Razorbacks d’Arkansas.

Le profil d’Anthony Black.

Tiens, c’est vrai que ça manquait de meneurs qui n’ont pas de shoot chez Mickey… Donc après Markelle Fultz, Jalen Suggs et Cole Anthony, voici ce grand point-guard touffu de plus de 2 mètres (hors tignasse) qui vient garnir les rangs du Magic. Avec ses longs segments, sa défense et son playmaking, Anthony Black dispose d’un profil qui a fait kiffer John Hammond, le GM de la franchise. AB pourrait bien se voir octroyer la place de meneur titulaire dans cette équipe qui ne cesse de se reconstruire, et qui se cherche toujours un véritable chef d’orchestre.

Black a envoyé 12,8 pts, 5,1 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,1 interceptions de moyenne en 36 matchs avec Arkansas. Ultra polyvalent, bien qu’il soit peu porté sur le shoot extérieur, il n’en demeure pas moins capable de s’épanouir dans n’importe quel rôle tel un Lonzo Ball (sans les blessures) ou un Josh Giddey. Anthony Black va devoir faire tourner cette cylindrée au moteur qui ronfle pour l’instant mais qui pourrait bien monter au rupteur d’ici quelques années. On a déjà écrit cette phrase un paquet de fois concernant Orlando, mais qui sait, peut-être que cette fois c’est la bonne. Le meneur va alimenter Paolo Banchero et Franz Wagner de ses caviars et cherchera à se fondre dans le collectif Floridien tel un Métamorph.

Cela semble également vouloir dire que d’autres mouvements ne sont pas à exclure à Disney World, et que l’un des guards susnommés pourrait bien être prié de faire ses valises par son front-office. Markelle Fultz ultra important mais trop fragile, Jalen Suggs bourré de potentiel mais qui tarde à éclore, ou alors Cole Anthony, capable de cartons mais encore trop irrégulier. Difficile de savoir à l’avance ce que les décideurs du Magic vont faire.

Anthony Black n’est pas un attaquant né, il ne scorera vraisemblablement pas 20 points par match, mais il a bien été désigné pour être le futur chef d’orchestre du Magic d’Orlando. Il va également sortir les barbelés avec sa grande taille et son envergure, le Magic a vraisemblablement écouté l’adage “La défense fait gagner des titres”. Son profil comporte pas mal de points forts, mais aussi des lacunes, il va devoir se développer pour devenir un pur combo-guard comme il est souvent décrit… Allez, au boulot !