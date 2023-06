Ausar Thompson drafté en 5 par les Pistons !

Le frérot tout juste sélectionné par les Rockets, Ausar Thompson n’a pas perdu de temps et a son billet d’avion réservé pour Detroit. Les Pistons croient en Ausar puisqu’ils ont utilisé leur pick 5 pour sélectionner le swingman et ses qualités athlétiques plus que sérieuses.

Le profil complet d’Ausar Thompson

Avec leur choix numéro 5, nos amis les Pistons ont jeté leur dévolu sur Ausar Thompson. Son jumeau sélectionné juste avant par les Rockets, Ausar a été choisi par Motor City pour dynamiser ses postes 2 et 3. Il aura tout le temps pour prendre ses marques dans le jeune projet de Detroit.

Welcome to the family, Ausar! pic.twitter.com/m5ei8noniq

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) June 23, 2023

Thompson arrive dans le Michigan au cœur d’une grosse garderie remplie de gamins talentueux : Cade Cunningham, Jalen Duren, Jaden Ivey, et maintenant Ausar donc, y’en a bien un là-dedans qui va exploser. C’est un joli bazar mais un environnement qui pourrait permettre au garçon de prendre ses responsabilités et directement poser sa patte sur la Grande Ligue. Bonus ? L’arrivée de Monty Williams en ville. L’ancien de coach de Phoenix, qui a réussi à faire des jeunes Suns des contenders en l’espace de quelque saisons, a rejoint les Pistons avec le même défi : transformer les mômes des Pistons en vrais Bad Boys.

Ausar aura donc de l’espace pour faire ses preuves à Detroit, mais les questions sont nombreuses autour de son profil. Le tir du garçon n’est pas des plus fiables et il a passé les deux dernières saisons dans un championnat dont le niveau est au mieux douteux, au pire carrément claqué, l’Overtime Elite. Il a donc joué face à des bouchers et en a bien profité l’année dernière. Champion pour la deuxième année consécutive, Ausar a aussi été élu MVP de la saison et MVP des Finales… Plus qu’à faire pareil face à des vrais joueurs de basket à partir d’octobre prochain.

Statistiques 2022-23 : 16,3 points, 7,1 rebonds, 6,1 passes décisives et 2,4 interceptions en moyenne (27,5 minutes sur 16 matchs)

La situation dans laquelle arrive Ausar Thompson à Détroit a les défauts de ses qualités, et inversement. Si le projet n’est pas clair du tout pour l’instant, et que le roster manque clairement d’un leader pour mener la barque, Ausar va pouvoir en profiter pour montrer ce qu’il sait faire et rapidement prendre ses aises aux côtés de gars comme Cade Cunningham ou Jaden Ivey.