Amen Thompson drafté en 4 par les Rockets !

Depuis la Loterie, cette possibilité de choix était la plus grande pour les Rockets. Nous sommes le 23 juin à 2h30 du matin et le voeu de Houston a été réalisé : Amen Thompson est un joueur de H-Town. Le meneur au physique étincelant et à l’attaque saillante saura encadrer le centre aéré de NBA et peut contribuer à l’emmener à un autre niveau.

Le profil d’Amen Thompson

Pour les Rockets, le choix paraissait évident, et ce depuis la fin du tirage de la Loterie NBA. Les Fusées ont besoin de miser sur un guard dont le profil est demandé fortement. Le roster de Houston est déjà bien rempli, mais dans un plan de reconstruction, il manque cruellement d’aide sur la mène pour mener la baguette du mieux possible. Distribuer des ballons entre Jalen Green, Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. n’est pas tâche facile, mais c’est ce que Amen devra faire pour assurer les responsabilités données via ce choix de Draft. Bien sûr pour cela, il lui faudra un peu de temps pour s’adapter au jeu de la NBA, mais son plafond est haut et ne demande qu’à être atteint. Pour les Rockets, Amen Thompson est une vraie bonne pioche sur les aspects physiques et sportifs.

AMEN THOMPSON IS A ROCKET. pic.twitter.com/u5I83hGmiG

— Houston Rockets (@HoustonRockets) June 23, 2023

Star de l’Overtime Elite avec son jumeau Ausar drafté une place plus tard que lui ce soir, il a su marquer les esprits depuis le plus jeune âge. Avec 16,4 points, 5,9 rebonds, 9,9 passes décisives et 2,3 interceptions sur 27,5 minutes de jeu en moyenne, le joueur de l’équipe des City Reapers a été élu dans le meilleur cinq de la saison. Les frères Thompson sont connus pour leur physique de super-héros prêts à voler dès la ligne des lancers pour tout écraser dans le cercle. En plus de cela, pour leur grande taille, les deux garçons sont rapides et extrêmement mobiles. Ils sont capables de récupérer un ballon en défense et de finir le coast-to-coast en altitude en moins de temps qu’il ne faut pour filmer un Vine.

Pour Amen, ce physique est majoritairement utilisé en attaque, la défense est encore à travailler. Dans une équipe comme les Rockets, sa qualité première de playmaker sera exploitée au maximum. Sa qualité de passes et sa vision de jeu seront mises à rude épreuve mais cela ne fait pas peu au natif de Californie. Le physique d’Apollon et le talent offensif inné d’Amen Thompson apporteront énormément aux Rockets la saison prochaine. L’effet d’une bouffée d’air frais au sens littéral du spacing ainsi qu’au figuré.