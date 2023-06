Amen et Ausar Thompson ont signé un contrat lorsqu’ils avaient 9 ans… pour se promettre de jouer en NBA

C’est l’information qui va vous filer le sourire aujourd’hui. Lorsqu’ils avaient 9 ans, Ausar et Amen Thompson ont écrit une sorte de contrat entre frères, pour se promettre d’aller jouer un jour en NBA. Le genre de souvenir qui remonte la veille de la Draft, et qui vous fait lâcher une petite larme.

Que c’est mignon. Un contrat sur lequel on peut lire que les deux jumeaux se fixent l’objectif d’aller jouer en NBA, d’avoir leur marque de chaussures mais aussi de devenir milliardaires. Voilà ce que les frangins ont signé, il y a dix ans, pour ne jamais lâcher et travailler dur. Rêver, c’est beau. Tout faire pour accomplir ses rêves, ça l’est immensément plus. Sans doute, qu’à l’heure de leur appel par Adam Silver, les deux Thompson auront le beau souvenir de la rédaction de ce contrat si innoncent, enfin validé en partie.

When Amen & Ausar Thompson were just 9 years-old, they signed a contract outlining their future goals & aspirations.

Daily exercises, drills & reading were specified, along with:

• Become the Greatest NBA Player of all-time

• Become A Multi-Billionaire

• Get A Shoe Company pic.twitter.com/AOhyL4V3Mt

— Nick DePaula (@NickDePaula) June 20, 2023

LES RÊVES D’AMEN ET AUSAR

1. Devenir les plus grands joueurs NBA de tous les temps / 2. Devenir multi-milliardaires / 3. Être propriétaires d’une marque de chaussures

/ 4. Mesurer deux mètres

Courir deux miles en dribblant main gauche.

200 pompes, 200 abdos, 50 tractions, 50 soulèvements de mollets en regardant la télé.

Travailler le dribble une heure par jour.

Prendre 200 tirs appartenant aux fondamentaux du basket.

Écouter des contenus motivants pendant 30 minutes.

Lire pendant 30 minutes.

Écrire pendant 30 minutes.

Gagner tous les sprints en cours de sport.

Manger des vitamines, de la nourriture saine et boire du lait.

Travailler aussi dur que possible, quoi qu’il arrive.

À réaliser tous les jours, signature :

Amen Thompson

Ausar Thompson

Bon. Perso, on a une petite poussière dans l’oeil. C’est sacrément beau. Sans doute que la réalité a rattrapé nos jeunes basketteurs quand il a fallu aller à l’école au lieu de s’envoyer le programme de The Rock à 10 piges… mais quand même. Quelle preuve de détermination. Demain, ils rempliront la première partie du contrat, à savoir entrer officiellement en NBA. Ne reste plus qu’à garder ce même état d’esprit pour réaliser la suite de ce contrat, symbole de l’abnégation d’un duo déjà unique.

