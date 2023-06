La liste des frères jumeaux ayant joué en NBA !

Jeudi, Amen et Ausar Thompson feront leur entrée en NBA. Il s’agit de jumeaux, qui ont suivi le même parcours de formation, l’Overtime Elite. Avant eux, de nombreux frangins nés le même jour ont également foulé les parquets de NBA. L’occasion de voir comment ça s’est passé.

Avoir un jumeau, une jumelle, c’est spécial. Construire un rêve commun avec, ça l’est encore plus. Réussir à compléter ce rêve avec succès, c’est magnifique. Pour certains, ce rêve, c’était la NBA. Et ils ont réussi à tous deux porter une tunique en même temps dans la plus grande ligue de basket du monde. Une histoire qui commence il y a bien longtemps, et qui se poursuit aujourd’hui.

# Tom et Dick Van Arsdale

Les premiers jumeaux dans l’histoire de la NBA. Dès 1965. Avec deux carrières couronnées de succès : trois sélections aux All-Star Game chacun, et une carrière longue de dix ans. Avec en prime, une dernière saison – en 1977 – jouée ensemble du côté de Phoenix. Si c’est pas une histoire à adapter en film ça…

# Horace et Harvey Grant

Tiens, voilà deux noms qui ne nous sont pas inconnus. Surtout celui d’Horace, coéquipier de Michael Jordan et triple champion NBA avec les Bulls, avant une sélection All-Star et un dernier titre en 2001 avec les Lakers de Shaq et Kobe. Son frère aura moins de succès, mais sera un role player respecté durant ses douze années de carrière.

# Marcus et Markieff Morris

Sélectionnés en 13e et 14e position à la Draft 2011, ils ont eu le luxe d’évoluer ensemble entre 2013 et 2015, chez les Suns. Leurs parcours respectifs sont similaires. Des bourlingueurs physiques, qui apportent de la hargne dans le groupes qu’ils rejoignent. Markieff a goûté au bonheur du titre NBA avec les Lakers en 2020… et Marcus cherche encore à l’imiter.

# Keegan et Kris Murray

Le premier est déjà une pièce importante des Kings, qui l’ont choisi en quatrième position l’an dernier. Le second va faire ses premiers pas en NBA l’année prochaine, puisqu’il est attendu au milieu du premier tour selon bon nom de prédictions. C’est l’heure de la réunification, comme dirait Denis Brognart.

# Amen et Ausar Thompson.

La doublette qui sera sélectionnée le plus haut dans l’histoire. Attendus respectivement aux choix 4 et 6, la fratrie a tabassé la concurrence toute la saison en Overtime Elite. Maintenant ? Il faudra confirmer en NBA, et prouver qu’une entrée par une aussi belle porte en NBA n’est pas usurpée. Ils ont tout pour… et vous pouvez d’ailleurs retrouver les profils d’Amen et Ausar en cliquant sur leurs prénoms.

Source : realgm.com