L’une des grandes questions entourant la Draft NBA de ce jeudi, c’est celle qui entoure les Blazers et leur troisième choix : Portland va-t-il le conserver ? La franchise prépare-t-elle un gros trade ? Mystère et boule de gomme pour l’instant. Néanmoins, si l’on en croit les derniers bruits de couloir, on se dirige plus vers le scénario numéro un, ce qui risque de fragiliser l’avenir de la star Damian Lillard dans son équipe de toujours.

Lors de la grande cérémonie de jeudi soir, on sait ce qu’il va se passer avec le pick numéro 1 : les Spurs vont sélectionner Victor Wembanyama. Ensuite, ce sera au tour des Hornets, qui – malgré quelques rumeurs de transfert – devraient drafter soit Scoot Henderson soit Brandon Miller. Et puis arriveront les Blazers, qui ont un vrai choix à faire.

Vont-ils prendre le meilleur prospect disponible ou utiliseront-ils leur pick #3 pour obtenir une grosse contrepartie dans un trade ?

L’insider d’ESPN Adrian Wojnarowski, toujours très bien informé, nous partage les dernières tendances.

“Si les Blazers gardent leur pick #3, ils vont sélectionner le joueur que Charlotte ne prend pas, Scoot Henderson ou Brandon Miller. Mais Portland est très actif dans les discussions pour voir si ce pick – avec potentiellement d’autres assets – peut être échangé contre une star afin d’associer cette dernière à Damian Lillard. Mais il faudra un très gros package pour convaincre Portland de lâcher le pick #3. […] Car les Blazers sont dans une position où ils doivent récupérer de la valeur, de la qualité, et actuellement ils semblent se positionner sur Scoot Henderson s’il est disponible en troisième choix.”

Comme l’indique Woj, beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici jeudi et les discussions devraient devenir de plus en plus intenses lors des deux-trois jours à venir. Mais une chose semble certaine : les Blazers ne veulent pas réaliser un transfert au rabais juste pour offrir un meilleur supporting cast à Damian Lillard sur le court terme. Brandon Miller et surtout Scoot Henderson sont perçus comme de potentiels All-Stars à l’avenir, donc Portland attend une offre XXL pour potentiellement bouger. Si l’on en croit Chris Mannix de Sport Illustrated, la franchise de l’Oregon ne montre aucun intérêt pour les offres qui sont faites actuellement pour leur pick #3.

Si cette tendance se confirme, on se demande comment Damian Lillard va réagir. Hier, Shams Charania de The Athletic a réaffirmé la volonté de Dame de rester à Portland et d’être compétitif avec les Blazers. Le discours n’a pas changé du côté de la superstar locale. Mais si Portland conserve son pick pour prendre un jeune joueur, attention…

“Si rien ne se passe, je pense que Damian Lillard devra vraiment analyser son avenir à Portland. La balle est vraiment dans le camp des Blazers. Mais dans le même temps, c’est aussi difficile de passer à côté de talents comme Brandon Miller et Scoot Henderson. Si vous êtes Portland, vous avez un gars qui a passé les 30 ans, qui veut jouer le titre. Si les Blazers ne sont pas sur cette trajectoire… publiquement ils disent tout ce qu’il faut, mais on va voir ce qui se passe dans les prochains jours.” – Shams Charania

Vous l’avez compris, Damian Lillard a partagé ses intentions mais laisse les Blazers décider de l’avenir de la franchise. Sans trade majeur d’ici à la Draft NBA, le scénario d’une demande de transfert – vers Miami ou Brooklyn – est très crédible, et on pourrait assister un nouveau blockbuster trade pouvant potentiellement changer le paysage de la NBA.

Vivement jeudi !

Sources texte : ESPN / The Athletic / Sports Illustrated

