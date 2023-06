Draft 2020 : Anthony Edwards, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton… quels joueurs vont prolonger cet été ?

Comme à chaque fin de saison, on fait le point sur les prolongations estivales chez les joueurs qui sont encore dans leur contrat rookie. Ainsi, les membres de la Draft 2020 peuvent dès cet été signer un contrat longue durée avec leur franchise. Qui va valider une grosse augmentation en avance et qui va devoir attendre ? On sort la boule de cristal.

Ils vont toucher le pactole dès cet été

Là c’est la certitude ou alors c’est du 99%. Nouveau franchise player officiel des Wolves, Anthony Edwards touchera le jackpot dès cet été. Aucune chance que Tim Connelly fasse patienter son poulain un an de plus. De la même façon, Tyrese Haliburton et LaMelo Ball, leaders des Pacers et des Hornets n’ont aucune inquiétude à se faire. Ces trois joueurs devraient logiquement choper le max contract. Dans une moindre mesure, Desmond Bane et Tyrese Maxey seront aussi verrouillés par les Grizzlies et les Sixers, dès qu’ils se seront mis d’accord sur le tarot. Les garanties et les certitudes sont déjà là, ils incarnent l’avenir de leur franchise, tout ce beau monde va mettre la daronne à l’abri cet été.

Une prolongation est probable dès cet été

On part ensuite sur les dossiers où on le sent bien. On ne balance pas notre PEL sur le fait que ça va se faire mais les signaux sont là donc on y croit. Chez les Spurs, Devin Vassell et Tre Jones ont prouvé cette saison qu’on pouvait compter sur eux. San Antonio a de la marge en termes de cap salarial, ce qui devrait permettre aux deux jeunots de s’engager sur la durée. Pour Tre Jones, cela doit se faire dès cet été car il est en fin de contrat du fait de sa place au second tour de la Draft 2020. Pour Vassell, rien ne presse mais c’est un move qui fait sens, dans la lignée de Keldon Johnson l’été dernier. À New York, Immanuel Quickley continue sa progression et sa grosse saison lui ouvre aussi les portes d’une belle augmentation à venir, reste à déterminer le montant. Belle surprise de la saison au Texas, Josh Green a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur important chez les Mavs et on ne serait pas surpris de le voir signer dès cet été. Enfin, Jaden McDaniels fait assurément partie du futur des Wolves au poste 3-4. Tim Connelly avait d’ailleurs expliqué plus tôt cette saison que les négociations avec le joueur seraient lancées dès que possible.

Ils attaquent l’été sans vraies certitudes

On arrive ensuite dans la catégorie où on préfère ne pas trop se mouiller. Il y a des belles choses sur le terrain mais pour une raison ou une autre (souvent la nécessité de devoir prouver un poil plus), rien ne dit que la prolongation arrivera dès cet été. Peut-être faudra-t-il attendre 2024. Onyeka Okongwu par exemple est un intérieur plein de promesses mais Clint Capela reste malgré tout le starter chez les Hawks et Atlanta n’a donc pas forcément la pression de prolonger son jeune dès 2023. En cas de départ du Suisse, la question serait sans doute très différente. Precious Achiuwa est un peu dans le même profil, surtout si Toronto décide de partir en mode rebuild et de transférer Pascal Siakam. Le natif du Nigéria pourrait alors espérer des responsabilités plus importantes et potentiellement un contrat pour poser ses valises sur la durée dans l’Ontario. Dans la même catégorie, on ajoute également Patrick Williams, Isaac Okoro, Deni Avdija, Cole Anthony, Aleksej Pokuševski, Saddiq Bey et Isaiah Stewart. De la qualité, du talent mais pas forcément de quoi forcer les GM à bouger leurs pions dès cet été. Tous peuvent prolonger comme aucun mais on ne les oublie pas.

Ils ne seront sans doute pas prolongés cet été

Transition parfaite avec nos derniers camarades, ceux qu’on ne voit pas prendre un chèque cet été. Transféré aux Pistons en cours de saison, James Wiseman va devoir prouver qu’il peut rester en bonne santé et s’imposer à Detroit, malgré la concurrence du talentueux Jalen Duren dans la peinture. L’année prochaine s’annonce décisive pour l’ancien numéro 2 de la Draft 2020. Payton Pritchard a déjà expliqué qu’il voulait quitter Boston cet été, on n’imagine donc pas le guard rempiler dans le Massachussetts. Un trade semble plus probable. Obi Toppin vit toujours dans l’ombre de Julius Randle et vu les sous déjà investis entre Brunson, Randle, Barrett et bientôt Quickley, on laisse au padawan une année supplémentaire pour faire ses preuves. Plombé par les bobos depuis le début de sa carrière, Kira Lewis ne doit s’attendre à rien à NOLA. Les Nuggets ont certainement d’autres priorités que prolonger Zeke Nnaji. Enfin, on a préféré miser sur le fait qu’Aaron Nesmith n’aura pas de nouveau deal cet été à Indiana. Pas une remise en question des qualités du joueur mais avec le nouveau contrat de Myles Turner et celui à venir (XXL) de Tyrese Haliburton, la franchise n’a peut-être pas envie de se presser pour dépenser autant alors que le joueur n’a qu’une seule vraie saison derrière lui après avoir joué les utilités à Boston sur ces deux premières années dans la Ligue.