La Draft 2023 s’approche à grands pas, et aux côtés de Victor Wembanyama il reste énormément de talents sur les postes intérieurs. Dans le cas où votre franchise a besoin d’un poste 4 ou 5 dans les plus brefs délais ? Voici les dix meilleures pépites que la cuvée de Draft 2023 peut vous proposer.

1. Victor WEMBANYAMA – Pivot – Levallois Metropolitans 92 – 2m24 – 109 kilos

L’Alien préféré des Français devant E.T. Un phénomène physique tout simplement unique formé en France de ses sept ans à son dernier match en France avec les Mets le 15 juin 2023. L’international français a évolué C1 et C2 européennes et a remporté la quasi-totalité des titres individuels qu’il aurait pu empocher en championnat de France. Cette saison le MVP a tourné à 21,6 points à 47% au tir, 10,4 rebonds, 2,4 passes décisives et 3 contres en moyenne sur 32,4 minutes de jeu. Son physique unique lui permet d’être une vraie arme de dissuasion en défense, et sa mobilité folle pour sa taille et son envergure (2m43) lui donne une aisance offensive impressionnante.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

2. Jarace WALKER – Ailier-fort – Houston Cougars – 2m03 – 109 kilos

Un garçon costaud qui marque les esprits de toutes les raquettes adverses tellement il est impactant. Avec les Cougars, il était favori pour le titre NCAA mais a dû rebrousser chemin comme souvent pour la fac de Houston, souvent trop faible en fin de saison. Élu Freshman de l’année de sa conférence, la AAC, il a tourné à 11,1 points, 6,7 rebonds, 1,7 passe décisive, 1,2 contre et 1 interception en moyenne en 27,4 minutes de jeu. Jarace est très mobile et reste très polyvalent en défense. Il arrive autant à défendre sur les postes 3 loin du cercle pour dévier les passes ou pour contrer des ballons près du cercle. Son tir extérieur, souvent létal en tête de raquette, fait aussi de lui une vraie menace offensive. Il lui reste pour autant du travail important sur le rebond car il pourrait en récupérer bien plus avec son profil. Annoncé du côté des Pacers avec le 7è pick selon ESPN, il pourrait bien être utile dès octobre à Tyrese Haliburton et ses coéquipiers. JW a d’ailleurs réalisé un workout plutôt convaincant avec la franchise de l’Indiana.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

roll the tape on Jarace Walker's workout. 🎥@NerdWallet | @UHCougarMBK #GoldOnTheClock pic.twitter.com/MiUlDkbEIU

— Indiana Pacers (@Pacers) June 7, 2023

3. Taylor HENDRICKS – Ailier-fort – UCF Knights – 2m06 – 95 kilos

De ce top 10, le garçon a la fac la moins connue de tous, et la plus grande figure sortie récemment du programme Knights, au sens littéral et figuré, n’est autre que Tacko Fall. Mais Taylor Hendricks a fait ce choix d’engagement pour pouvoir se développer librement pendant une année, UCF l’a laissé faire parfaitement. Avec neuf titres de Rookie de la semaine, il bat de loin le record de AAC, sa conférence. Avec des moyennes de 15,1 points à 47,8% au tir dont 39,4% de loin, 7 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,7 contre sur 34,7 minutes de jeu, le garçon a su marquer les esprits. Sa polyvalence impressionne toutes les franchises chez qui il a fait un workout, car il peut monter au cercle aussi vite qu’il peut dégainer de loin. Ce gars au statut sur le terrain de stretch 4 plus moderne que jamais a tout de même quelques défauts, comme la défense où le cerveau n’est pas assez sollicité. Selon ESPN, il pourrait atterrir au Jazz avec le neuvième choix de la Draft 2023, de quoi faire un bel ajout aux côtés du chevalier du Nord Markkanen.

Pour accéder à son profil de Draft plus complet, vous pouvez cliquer ici !

With 8 days until the NBA Draft, #8 on my board is Taylor Hendricks



The combination of size, shotblocking and shooting is going to make him at least a high level role player in the NBA pic.twitter.com/Elx6I45OZh

— Jazz Lead (@JazzLead) June 14, 2023



4. Dereck LIVELY II – Pivot – Duke Blue Devils – 2m16 – 104 kilos

Il a été l’un des premiers piliers de la nouvelle ère de Duke, celle d’après Coach K. Aux côtés de nombreux autres freshmen, il a été l’un des meilleurs défenseur du pays mais n’a pour autant pas réussi à faire sa place au long de la saison en attaque. Avec 5,2 points à 65,8% au tir, 5,4 rebonds, 1,1 passe décisive et 2,4 contres en moyenne sur 20,6 minutes de jeu, le champion de ACC 2023 a été élu dans les meilleurs cinq défensifs et de freshmen de cette conférence. Pour autant, Dereck second du nom continue sa remontée folle dans les mock drafts depuis deux semaines grâce à ses performances en workouts individuels au sein des franchises. Aux statistiques, Lively est tout simplement le meilleur contreur de NCAA cette saison, une vraie arme de dissuasion massive près du cercle. En attaque, cela est plus délicat, il faut encore travailler sur le terrain et en salle de muscu. Annoncé chez les Mavs en dixième position selon ESPN, cela pourrait apporter un vrai atout intérieur et une nouvelle menace aux côtés de Lulu Doncic.



5. Noah CLOWNEY – Ailier-fort – Alabama Crimson Tide – 2m08 – 95 kilos

Le joueur d’Alabama a profité de la visibilité sur sa fac donnée par le futur top 3 de la Draft 2023, Brandon Miller. Après une très bonne saison freshman dans une fac favorite au titre final, il a été très utile au sein d’un système déjà bien en place grâce à des moyennes de 9,8 points à 48,6% au tir, 7,9 rebonds et 0,8 passe décisive sur 25,4 minutes de jeu. Clowney est grand mais aussi très mobile avec un potentiel pour jouer écarté du cercle. Il n’atteint pas un pourcentage très élevé aux tirs extérieurs, mais sa gestuelle propre lui permet d’avoir une marge de progression. En défense, il est aussi rapide et mobile, il peut contrer du tir adverse facilement. Bref, un bonheur d’avoir un joueur se déplaçant aussi vite sur le terrain pour sa taille. Il reste encore du travail sur les lancers-francs pour augmenter son rendement offensif et tout ira bien pour lui. Annoncé à Houston avec le 20è choix de Draft 2023 selon ESPN, il aurait l’opportunité d’apprendre davantage aux côtés de joueur plus ou moins expérimentés.



6. Kris MURRAY – Ailier-fort – Iowa Hawkeyes – 2m03 – 100 kilos

Bon, au nom et à la tête, ça nous dit évidemment quelque chose. Kristopher Murray est bien le frère jumeau de Keegan Murray, mais lui est resté un an de plus dans l’Iowa pour se développer et arriver chaud patate en NBA. Cette saison, Kris a été élu dans le meilleur cinq de sa conférence, la Big Ten, mais aussi dans le troisième meilleur cinq de tout le pays. Une récompense spéciale pour un joueur qui a passé un vrai cap cette année. Avec des moyennes de 20,2 points, 7,9 rebonds, 2 passes décisives et 1,2 contre en moyenne sur 34,8 minutes de jeu, le garçon est prêt pour la Grande Ligue. Son profil de joueur très polyvalent impressionne énormément, et la réussite de son frère – au profil similaire – est un bon présage pour les franchises NBA. Annoncé chez les Kings en 24è position selon ESPN, la prophétie serait belle et les Murray seraient à nouveau réunis en Californie.

7. James NNAJI – Pivot – FC Barcelone – 2m11 – 113 kilos

Le second international de ce Top. Le Nigérian évolue en Espagne et au FC Barcelone depuis trois ans, il a commencé en équipe réserve mais a été très vite promu en équipe première. Le garçon a eu peu de temps de jeu en EuroLeague mais s’éclate en Liga Endesa lorsqu’on le met titulaire. Cette année en première division espagnole, il a tourné à 4,9 points à 65,8% au tir, 3 rebonds, 0,3 passe décisive et 0,7 contre en moyenne sur 12,1 minutes de jeu plus ou moins réparties en fonction des adversaires. James Ugochukwu Nnaji est une vraie bête physique à seulement 18 ans, et avec ce physique déjà construit, il possède aussi la lecture de jeu d’un joueur expérimenté. En défense, il permet de bien dissuader les adversaires et en attaque il finit avec panache et puissance en envoyant tout exploser dans l’arceau. Après pick-and-roll, il devient vite dangereux mais il l’est moins sur d’autres situations car ses options offensives étaient limitées par le système de jeu de Barcelone. Annoncé par ESPN chez les Nets avec le 22è choix.

8. Leonard MILLER – Ailier-fort – G League Ignite – 2m08 – 96 kilos

Comme Scoot Henderson, il fait partie de l’aventure G League Ignite depuis deux ans. Le Canadien s’était présenté à la Draft 2022 avant de s’en retirer quinze jours avant l’échéance, car il pensait avoir plus de chance d’être drafté au premier tour après une grosse saison. Et il a bien fait, vu qu’il a tourné en 2022-23 à 16,9 points à 55,4% au tir, 10,9 rebonds, 1,5 passe décisive et 1 interception en moyenne sur 29,7 minutes de jeu. Il a appris cette saison à jouer comme un intérieur, et sait déjà tout faire comme un vrai role player NBA. Son shoot extérieur est déjà bien travaillé, tout comme son dribble, mais il lui reste encore du boulot en salle de muscu pour s’imposer comme un intérieur qui compte en NBA. Annoncé à Indianapolis avec le 26è choix de Draft 2023 selon ESPN, il aurait l’opportunité d’apprendre énormément dans une équipe jeune en manque de monde sur les postes 3 et 4.



9. Olivier-Maxence PROSPER – Ailier-fort – Marquette Golden Eagles – 2m03 – 104 kilos

Un nom pareil aurait fait rigoler beaucoup de monde s’il avait été dans les mock drafts plus tôt, mais il a rejoint ces dernières seulement depuis quelques semaines. Après une performance étincelante au Draft Combine, le joueur de Marquette passé par Clemson a marqué les esprits et monte de plus en plus haut à deux jours de la Draft 2023. Pour sa saison régulière où les Golden Eagles faisaient figure d’outsiders pour le titre NCAA, il a atteint des moyennes de 12,5 points à 51,2% au tir, 4,7 rebonds et 0,7 passe décisive et 0,9 interception en moyenne sur 29 minutes de jeu. Sa palette offensive n’a fait qu’évoluer depuis le début de ses années universitaires en 2020, et il a pu développer son tir de loin. En défense, c’est un vrai pot de colle qui travaille de ouf au rebond et en défense homme à homme. Et en attaque, annoncez bien les écrans sinon c’est fini pour vous. Il y a encore du travail à faire sur le dribble mais il est en bon chemin, sinon il ne serait pas aussi haut. Annoncé chez les Hornets avec le 27ème choix de Draft 2023 selon ESPN, son physique déjà prêt pour la NBA pourrait renforcer la second unit déjà bien jeune de Charlotte.

10. Brice SENSABAUGH – Ailier-fort – Ohio State Buckeyes – 1m98 – 107 kilos

Ohio State n’a pas vraiment été au rendez-vous cette année, mais Brice Sensabaugh a été la satisfaction de la saison de relance décevante des Buckeyes. Élu dans le meilleur cinq de freshmen et le troisième meilleur cinq de toute la Big Ten, Brice Pas de Nice a marqué les esprits dans sa conférence. Le tout avec des moyennes de 16,3 points à 48,2% au tir dont 40,5% de loin, 5,4 rebonds et 1,2 passe décisive sur 24,5 minutes de jeu. Comme vous pouvez le voir aux pourcentages, le garçon sait tirer de près et loin. Sa sélection de tirs n’est pas toujours bonne mais sa diversité au scoring impressionne. Pour être plus efficace et athlétique, le garçon devra perdre des kilos afin d’être plus efficient en défense également. Annoncé chez les Pacers en 32ème position par ESPN, le garçon a perdu du terrain depuis un mois. À voir.

Les intérieurs disponibles lors de cette Draft 2023 sont reconnus pour leur grande taille et leur physique déjà prêt pour la NBA utiles des deux côtés du terrain. Cette cuvée est riche, et beaucoup de franchises cherchent encore la perle rare pour relancer la machine. Mais aucun souci à se faire, chacun pourra y trouver son compte le 22 juin prochain !