Les highlights édition All-Rookie First Team sont sortis : spoiler, les petits nouveaux savent aussi faire le show

Les rookies sont à l’honneur dans la compilation sortie hier sur la chaîne YouTube de la NBA, et c’est un vrai délice à regarder. Les petits nouveaux n’ont pas eu une intégration facile avec les conditions si particulières de cette saison, pourtant certains ont réussi à très bien s’en sortir. Images à l’appui de la NBA All-Rookie First Team.

2020-21 NBA All-Rookie teams: First team: LaMelo Ball, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Saddiq Bey, Jae'Sean Tate Second team: Immanuel Quickley, Desmond Bane, Isaac Okoro, Isaiah Stewart, Patrick Williams — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2021

Peu importe vos préférences, cette compilation sponsorisée All-Rookie First Team va vous plaire. Vous kiffez les gros tomars pour crier « Bababoum » comme George Eddy dans votre salon ? Anthony Edwards est là pour ça. Vous aimez le basket champagne et vous voulez voir autre chose que la cassette de Magic Johnson ? LaMelo Ball devrait vous faire plaisir. Tyrese Halliburton est également là pour balancer des shoots de loin et des gros caviars, de quoi se régaler. Et si vraiment vous faites le difficile, il y a aussi un petit pitbull qui court vite, monté sur ressort avec Jae’Sean Tate, ainsi qu’un ailier couteau suisse à Detroit avec Saddiq Bey, aka le sadique. Bref, si on laisse de côté les fans de gros pivots balourds, il y en a pour tous les goûts. Alors posez-vous, regardez la vidéo, choisissez le poulain que vous défendrez sur les années à venir pour dire à tous vos copains « Je vous l’avais dit, ce gars est une pépite » car c’est maintenant qu’il faut choisir son train.

Les rookies ont assuré malgré un contexte d’intégration difficile et vont désormais devoir confirmer toutes les belles attentes placées en eux. Personne ne sera logé à la même enseigne, mais on compte sur ces nouvelles pépites pour continuer leur ascension.