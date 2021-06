Jordan WhyNot Zer0.4 Equality : la légende raconte que vous tournerez en triple-double de moyenne avec ces chaussures

Un nom de chaussure de robot pour un joueur qui a pourtant beaucoup de cœur, Russell Westbrook décline encore le quatrième volet de sa collaboration avec Jordan Brand dans un nouveau coloris. La Jordan WhyNot Zer0.4 Equality est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pauvre Russell qui a donné tout ce qu’il avait, physiquement, mentalement, Alex Lenement, mais qui a échoué au premier tour des Playoffs face aux Sixers après une campagne mitigée. Un début de saison absolument infâme des Wizards puis un run pour se qualifier en play-in juste magnifique, ils ont réussi à battre les Pacers pour se qualifier en huitième position. Le Brodie s’est blessé, a quand même joué, s’est fait cracher dessus, a lâché des putbacks avec toute l’énergie qu’on lui connait, enfin bref, une série de Playoffs presque classique pour lui où il est bon mais ne parvient pas à gagner… Pour ces Jordan WhyNot Zer0.4 Equality, le détenteur du record de triple-doubles, hell yeah, reste sur le modèle inspiré avec Facetasm : une collaboration entre lui et Hiromichi Ochiai, un créateur japonais original. Une conception donc expérimentale, « multidimensionnelle », à l’image d’un BeastBrook. On peut voir différentes matières, des coutures visibles donnant une sincérité, de la passion, du cœur à la chaussure : vous l’aurez compris, comme Westbrook. Le coloris utilisé cette fois est une petite référence très sympa au boss Michael Jordan, c’est le prix à payer pour créer sous son enseigne… Les couleurs viennent du « Shattered Backboard« , un épisode en 1985 où MJ avait « brisé le panneau en plexiglas » lors d’un match en Italie, ils avaient un maillot aux couleurs blanc, orange et noir. Clin d’œil très sympa qui avait déjà été repris pour les Air Jordan 1 en 2015 et 2016…

Le meneur le plus athlétique de l’histoire y rajoute des teintes de rose, pour donner ce petit goût excentrique qui lui va si bien. Le truc assez fou de la Jordan Why Not Zer0.4, qui va avec la singularité de l’ancien du Thunder, c’est qu’il y a une DEUX unités Zoom Air superposées à l’avant du pied pour une réactivité, un amorti et une explosivité exceptionnels. C’est la première chaussure (le tome Why Not Zer0.4) qui dispose de cette avancée technologique. En gros, cette chaussure c’est un condensé de Russell Westbrook : vitesse, puissance, explosivité, excentricité, pas de bague, stylé. Même les lacets sont travaillés puisqu’ils s’associent au talon et à l’avant-pied pour resserrer de manière optimale le pied. En plus d’être un joueur absolument fabuleux et magnifique à voir lorsqu’il ne remonte pas le ballon et tire directement à deux points pour faire une grosse brique, RussWest est très impliqué dans les droits sociaux et civiques américains, d’où le nom « Equality » : trouvez un défaut à ce mec franchement (pas le droit de dire qu’il gratte des stats).

LA FICHE :

La grande-sœur : la Jordan Why Not Zer0.3 Unite, quasiment le même coloris et toujours et toujours autant de triple-doubles.

la Jordan Why Not Zer0.3 Unite, quasiment le même coloris et toujours et toujours autant de triple-doubles. On les imagine déjà à ses pieds : on veut voir Ja Morant les porter, lui qui a un style similaire à Russell.

on veut voir Ja Morant les porter, lui qui a un style similaire à Russell. L’occasion parfaite pour les porter : quand vous invitez du monde à la maison et que vous avez prévu de vous occuper de tout : piscine, barbecue, cuisson de la tarte aux pommes et même la vaisselle.

quand vous invitez du monde à la maison et que vous avez prévu de vous occuper de tout : piscine, barbecue, cuisson de la tarte aux pommes et même la vaisselle. On aime : les technologies très réfléchies, les couleurs indémodables avec la touche Westbrook de rose et du design.

les technologies très réfléchies, les couleurs indémodables avec la touche Westbrook de rose et du design. On aime moins : Russ qui saute par-dessus Thomas Bryant pour lui voler un rebond, qui monte le ballon, bombe trop le torse, puis lâche une vieille brique en première intention.

La Jordan Why Not Zer0.4 Equality est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Les chaussures et les couleurs sont beaucoup trop stylées alors #WhyNot se faire un petit cadeau ?

Source : Jordan Brand