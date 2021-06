Wilson dévoile le nouveau ballon officiel de la NBA : première utilisation au Draft Combine pour l’ami de Tom Hanks

C’était prévu, Spalding va laisser sa place aux ballons Wilson à partir de la saison 2021-22. Une grosse cure de nostalgie pour la NBA qui renoue ainsi avec son ancien partenaire jusqu’en 1983. Le visuel des nouveaux cuirs labellisés des trois lettres a été dévoilé cette semaine et les premiers rebonds s’effectueront lors du Draft Combine prévu du 21 au 27 juin prochain. Les prospects auront l’occasion de montrer leurs skills avec le ballon qu’ils auront – peut-être – dans leurs mains lors de leur saison rookie.

NBA to introduce the new Wilson game ball at the Chicago Combine later this month, ending a 37-year partnership with Spalding. https://t.co/L3MJ56D1I2 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 17, 2021

Wilson a donc dévoilé la tronche du nouveau ballon qui accompagnera tous les joueurs NBA à partir de la prochaine rentrée. Certains observateurs avaient flippé de se retrouver avec une balle très (trop) orangée et paraissant trop plastique mais la marque au W a bien taffé son sujet avec un résultat sombre et une teinte brune, à l’image des ballons Spalding de ces dernières années. Après 37 ans de partenariat avec ces derniers, la NBA a donc décidé de revenir à son premier love, qui avait lui aussi été le ballon officiel pendant 37 ans auparavant. Cette balle sera introduite au Draft Combine qui verra les meilleurs prospects se faire mesurer dans tous les sens et qui commencera à Chicago la semaine prochaine.

Le ballon n’a pas fait l’objet d’une innovation technologique particulière et on retrouve bien évidemment la petite griffe du commissionnaire, Adam Silver. Bref, que du classique pour le plus grand bonheur des joueurs qui ne devraient pas mettre beaucoup de temps à s’habituer à ce nouvel outil de travail. La NBA a également affirmé que ce ballon est composé des mêmes matériaux et qu’il sera aux mêmes dimensions que le ballon utilisé actuellement. Salvatore LaRocca, président des partenariats globaux de la NBA, s’est félicité de ce vieux partenariat remis au goût du jour juste à temps pour fêter les 75 ans de la Ligue. D’un point de vue purement marketing, Wilson s’est rapproché de figures comme Trae Young ou Jamal Murray pour devenir égéries de la marque et arborer fièrement cette balle dans de prochaines communications. Wilson aura ainsi le monopole des compétitions de prestige aux Etats-Unis sur le basket, fournissant déjà les circuits universitaires et lycéens.

Les joueurs vont devoir changer leur stock de ballons pour s’entraîner cet été. Même si la transition devrait être douce, le changement d’habitude doit bien être appréhendé par les pensionnaires de la Grande Ligue. Cette collaboration devrait donner un gros coup de boost à la marque au W dans ses ventes de balles de basket dans les années à venir.

Source texte : NBA