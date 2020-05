La NBA jouera avec des ballons Wilson à partir de 2021 : Tom Hanks a accepté de partager son ami

Oh non pas ça, pas aujourd’hui pas maintenant pas après tout ce que tu as fait… Depuis l’annonce du changement de marque des ballons officiels de la NBA, les aficionados de la balle orange pleurent déjà un petit ange parti trop tôt. La saison 2021-22 commencera donc avec des ballons Wilson. Minute de silence.

Alors que nous sommes tous en manque de real basketball, on apprend que la NBA s’est séparée de Spalding au profit de Wilson. Oui oui. La marque aux ballons de plage qu’on utilise à Palavas-les-Flots tous les étés, et celle des ballons de basket bien trop rebondissants et aussi lisses que Scott Burrell. Yahoo ! Sports s’est occupé d’annoncer la nouvelle à toute la famille NBA, avec quelques détails sur le nouveau partenariat. Selon certaines sources, le futur ballon devra obéir à certaines règles dont la plus essentielle, celle de l’utilisation du même cuir que les années précédentes. Parfaitement au courant des rafales de trolls qu’un tel choix pouvait lancer sur la NBA et la marque, la prochaine baballe officielle sera soigneusement étudiée et validée par la Ligue et les joueurs eux-mêmes. Encore mieux, les ingénieurs de la marque travailleront en collaboration étroite avec le syndicat des joueurs (NBPA). On ne veut vraiment pas se tromper chez le nouveau fournisseur, quitte à changer 8 467 fois le modèle. L’été risque d’être rempli de sueur dans les bureaux de Wilson quand on sait l’attachement à Spalding, des plus amateurs joueurs de basket aux superstars de la Ligue.

Yahoo Sources: NBA moving on from Spalding as the official game ball partner to Wilson, starting with the 2021-22 season. https://t.co/1nei5nSF8I — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 13, 2020

De Magic à LeBron en passant par Jojo et consorts, tous ont martyrisé la balle Spalding depuis 1983. Cuir rugueux, rebond nickel, bruit parfait au moment du switch, la formule gagnante de la marque au S perdure décennie après décennie, sans réelle concurrence. Qui n’a jamais eu les yeux écarquillés quand on jouait avec LE ballon des pros au playground city-stade du coin ? Comme le Coca, on prend la même recette et on recommence… sauf en 2006. David Stern, patron de la NBA à l’époque, décide de changer la recette. Avec un nouveau ballon, le Comissionner veut tout améliorer : adhésion, shoot des joueurs, réduction des pertes de balle, bref tout pour être parfait. En général, les fans sont les plus acerbes dans le monde de la NBA, mais là, les joueurs fracassent de manière unanime leur nouveau jouet. Steve Nash, Shaq, D-Wade, Raja Bell, ta tante, TOUS, du meneur au pivot démontent le synthetic ball. « Décision terrible, ballon que l’on reçoit à Noël, trop adhésif… » ça vous laisse imaginer la satisfaction des joueurs. Certains évoquent même qu’ils se sont légèrement coupés un doigt en dribblant. Bloody story. Si David Stern tente de convaincre ses poulains de l’intérêt de cette révolution, les anciens ballons reviennent trois mois après l’arrivée des nouveaux, et plus aucun changement ne sera fait. Leçon retenue et pression d’autant plus maximale pour Wilson qui devra maintenant négocier avec les trolls des réseaux sociaux si la formule ne plaît pas. Élémentaire.

Wilson, on te regarde, pas de blagues. Spalding taille 7, on se reverra un jour.

For the game. For the world. Wilson returns as the Official Ball of the @NBA in the 2021-22 season. Read the full press release: https://t.co/eWDdi58XpO pic.twitter.com/MptnwUbwki — Wilson Basketball (@WilsonBasktball) May 13, 2020



Source texte : Yahoo! Sports