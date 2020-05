La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : James Harden n’était pas convié à la réunion des superstars, les prospects dans le flou

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La NCAA repousse indéfiniment la date de retrait des inscriptions à la Draft

Pas facile d’être un prospect dans ce climat d’incertitude. Pourtant, comme chaque année, des centaines de jeunes ballers à travers le monde rêvent d’être appelé par Adam Silver pour rejoindre la Grande Ligue. On a déjà vu avec la WNBA que des solutions existaient pour que cette grand messe du basket ait bien lieu en temps et en heure. Mais pour l’heure le commissionnaire a d’autres chats à fouetter et travaille toujours sur un projet de reprise de la saison 2019-20. Dans ce cas, on imagine bien que la Draft ne pourra pas se tenir le 25 juin comme elle était prévue au départ même si aucune information n’a pour le moment été communiquée à ce sujet par le big boss. Ainsi, alors que les conditions de scouting sont très strictes et que l’avenir reste flou, le vice-président de la NCAA, Dan Gavitt a décidé de prolonger la période pendant laquelle les prospects pourront décider de retirer leur nom de la Draft NBA 2020 au-delà de la date du 3 juin selon ESPN.

« Cette décision a été prise en pensant avant tout à la santé et au bien-être de nos athlètes étudiants. Nous tenons à ce qu’ils puissent prendre la meilleure décision possible pour eux lorsqu’ils auront plus d’informations en ces temps incertains. »

La nouvelle deadline ne devrait être fixée qu’une fois que le nouveau processus de pré-Draft sera clairement détaillé par la NBA. Concernant les joueurs étrangers, la date limite de retrait d’inscription à la Draft est pour le moment fixée au 15 juin par l’Association mais elle pourrait évidement là encore sensiblement changer dans les prochaines semaines. Nos pauvres Frenchies n’avaient pas besoin de ça et doivent déjà assez flipper comme ça mais c’est le jeu et tout le monde est logé à la même enseigne.

# Plusieurs villes candidates pour accueillir le Draft Combine

La NBA avait déjà repoussé le Draft Combine qui permet chaque année à de nombreux prospects d’effectuer des exercices physiques et d’être mesurés officiellement avant la grande messe. Habituellement, les joueurs ont dix jours après cet événement pour décider de maintenir leur inscription ou pour se retirer de la Draft et ce délai devrait encore être le même cette année pour offrir davantage de précisions sur la question posée ci-dessus. Néanmoins, encore faut-il trouver un lieu capable d’accueillir un tel rassemblement avant de pouvoir officialiser une date précise. Habituellement tenu à Chicago, tout comme la Lottery, le Draft Combine pourrait exceptionnellement déménager cette année selon un dirigeant NBA au micro de Adam Zagoria de ZagsBlog.com.

« S’il y a un Combine, il sera probablement tenu à Chicago, ou à Las Vegas ou bien encore à Orlando si la saison NBA venait à se terminer dans l’un de ces deux lieux. »

# 22 franchises réouvertes d’ici lundi ?

Depuis vendredi dernier, de nombreuses franchises ont commencé à réouvrir leurs portes aux joueurs pour venir s’entraîner individuellement dans des conditions évidemment très surveillées. Les Cavaliers, Jazz, Magic, Heat, Kings, Nuggets, Raptors, Blazers et Sixers ont déjà pu se remettre au travail et les Rockets ont déjà prévu de reprendre le chemin de l’entraînement ce lundi. Une première étape nécessaire en vue de reprendre la compétition pour terminer la saison qui a débuté en octobre dernier. Bientôt, une majorité des équipes devraient avoir accès à leurs infrastructures pour venir s’entraîner selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

NBA’s hopeful that 22 of the 30 franchises will have facilities open for voluntary workouts by Monday, sources say. https://t.co/O3yf2W0L1d — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 13, 2020

La NBA espère que 22 de ses 30 franchises auront ouvert leur salle d’entraînement pour ceux qui souhaitent venir faire leur workout à partir de lundi prochain selon des sources. »

# James Harden n’était pas convié au call avec les autres superstars de la Ligue

Dans la grande réunion au sommet tenue entre les plus grandes stars de la Ligue et visant à évoquer une reprise de la saison, le nom de James Harden avait dans un premier temps été reporté. Finalement, il semblerait que le barbu n’ait pas été convié par Chris Paul en tant que président du syndicat des joueurs comme Kendrick Perkins l’a clarifié sur ESPN.

« J’ai appelé Chris Haynes et il m’a expliqué que – à sa connaissance – James Harden n’a pas participé à cette réunion. »

On sait que CP3 ne portait pas vraiment son coéquipier dans son coeur à l’époque des Rockets et c’est peut-être ce qui explique qu’il a préféré intégrer Russell Westbrook à cette discussion importante pour tâter le terrain au niveau des joueurs. Parmi les autres joueurs invités à participer, LeBron James, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis et Damian Lillard. Que du lourd donc… mais pas de trace du MVP 2018 qui était indirectement représenté par son meneur de Houston, lui aussi ancien MVP. Ça a forcément dû lui plaire !

# La Drew League annulée, l’été perd un peu de sa saveur à Los Angeles

Rassemblement incontournable de l’été dans la Cité des Anges, la Drew League sponsorisée par Nike a chaque année l’honneur de recevoir quelques uns des meilleurs basketteurs du monde entier à l’occasion d’un grand tournoi ayant lieu depuis 1973. Malheureusement, avec un confinement prolongé jusqu’en juillet par la mairie locale et tous les points d’interrogation autour d’une reprise de la NBA et plus largement d’un retour à la vie normale, les organisateurs ont donc annoncé l’annulation pure et simple de cette édition 2020 selon Associated Press.

« La Drew League est une tradition qui nous anime chaque été. Bien que nous partageons la déception des fans, la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté son notre priorité absolue. »

Il faudra donc se rabattre sur le tournoi qui devrait être organisé en huis-clos par la BIG3 pour les plus impatients.

# Les chaînes se penchent sur la réalité virtuelle

Si la saison doit reprendre et que les fans ne sont pas conviés dans les salles ce qui est à peu près une certitude alors qu’on parle même d’une saison 2020-21 sans spectateurs aujourd’hui, les chaînes de télé travaillent sur des moyens d’améliorer l’expérience des téléspectateurs, notamment grâce à la réalité virtuelle. Si la VR est déjà disponible sur certains matchs, les ingénieurs seraient surtout en train de regarder la possibilité de faire apparaître des fans virtuels pour garnir un peu les tribunes vides explique Joe Buck de la Fox sur le podcast SiriusXM d’Andy Cohen. De quoi motiver un peu plus les joueurs et ne pas nous faire sentir dans un scrimmage estival ou un match de Summer League à Orlando par exemple.

« Ils sont en train de chercher un moyen de mettre des fans virtuels dans les tribunes pour que sur les plans larges le stade semble plein à craquer alors qu’en fait il est complètement vide. »

Cela ne remplira pas les comptes en billetterie mais l’expérience en serait quand même nettement améliorée. Mais finalement on a juste une question, pourquoi ne pas terminer cette saison sur 2K si on se rapproche à ce point du jeu vidéo ?