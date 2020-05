Mo Williams devient coach en NCAA : l’ancien lieutenant de LeBron va dessiner sur des plaquettes à Alabama State

Si vous vous demandiez ce que devenait Mo Williams, vous êtes à la bonne adresse. Après une carrière NBA bien remplie avec comme points d’orgue sa sélection pour le All-Star Game 2009 et le titre de champion lors de sa dernière saison en 2016, le meneur est en train de réussir sa reconversion dans le coaching. Après deux années en tant qu’assistant, le voilà déjà head coach en NCAA. Cap sur l’Alabama !

Alors qu’il n’avait pas forcément le profil pour envisager une seconde carrière dans le coaching, Mo Williams est en train de nous faire mentir. Pour les plus jeunes, on vous fait un rappel. Numéro 2 des Cavaliers avant Kyrie Irving entre autres, il était un petit meneur de jeu très tanké, assez athlétique, avec un bon shoot extérieur. Mais Maurice, c’était surtout un pyromane capable de planter 52 points en NBA mais aussi de totalement passer à côté d’une rencontre. Il n’a jamais vraiment été très bon dans le rôle d’organisateur, peut-être l’élément qui ne nous faisait pas imaginer un tel futur. Mais non, après avoir passé deux saisons comme assistant de Mark Gottfried à l’université de California State, il est maintenant embauché par celle d’Alabama State pour diriger ses Hornets. Pour l’anecdote, Williams a joué deux ans sous les ordres de Gottfried dans l’université voisine, dans l’Alabama, entre 2001 et 2003. De retour dans un état qu’il connait bien, Mo est ravi d’obtenir ce nouveau poste au micro d’ESPN.

« C’est un jour magnifique jour pour devenir un Hornet. Je suis extrêmement fier de devenir un membre de la famille et je suis impatient de relever les défis qui nous attendent. Allez les Hornets. »

La direction de l’équipe, représentée par Jennifer Lynne Williams, partage cette joie :

« Nous sommes excités par la direction que prend notre équipe masculine de basket-ball et nous sommes impatients d’entrer dans une nouvelle ère. Mo Williams remplissait tous nos critères quand nous étions à la recherche d’un nouvel entraîneur principal pour cette équipe. Son leadership et sa passion pour le jeu ont été des éléments importants dans notre décision. De plus, ce n’est pas un étranger de la région puisqu’il a évolué en Alabama à l’université. »

Cette université n’était pas en réussite dernièrement. Sous les ordres de Lewis Jackson, ils n’ont gagné que 8 rencontres sur 32 la saison passée. Leur dernière participation à une March Madness remonte à 2011 et ils n’y ont d’ailleurs participé que quatre fois. Fait rigolo, le seul joueur marquant étant sorti de cette fac s’appelle Tauheed Epps, qui y a évolué entre 1995 et 1997. Comme ça, ce nom ne vous dit probablement rien mais si on vous dit 2 Chainz, vous connaîtrez sûrement mieux. Le célèbre rappeur était un Hornet avant de rejoindre l’industrie de la musique. On souhaite à Mo Williams de faire éclore dans un futur proche une légende du basket-ball plutôt qu’une légende du rap bien qu’on ne dise pas non à un nouvel artiste de qualité.

Le petit tank des années 2000 en NBA s’apprête à relever un nouveau défi de taille. Arrivera-t-il à ramener ses Hornets à la March Madness ? Comme dirait Laurent Paganelli : « En tout cas, on te le souhaite Mo. »

