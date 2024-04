Ime Udoka et Joe Mazzulla élus Coachs du mois de mars en NBA !

La logique est respectée chez les coachs puisque ce sont Ime Udoka et Joe Mazzulla qui sont couronnés coachs du mois de mars à l’Ouest et à l’Est. L’ancien et l’actuel coach de Boston sont à l’honneur.

Joe Mazzulla a tout simplement succédé à Ime Udoka sur le banc des C’s, ce dernier étant parti à Houston. Difficile d’ailleurs de sacrer quelqu’un d’autre que le coach des Rockets sur cette période, tant les texans ont carburé en mars en gagnant 11 matchs consécutifs, le tout sans Alperen Sengun, toujours blessé. Malheureusement, Houston voit sa magnifique série prendre fin face au voisin Dallas… mais les rêves de Play-in des Fusées ont bien plus de chances de devenir réalité, eux qui envoient leur souffle sur la nuque des Warriors.

Durant ce mois de mars, Jalen Green a endossé le costard du franchise-player laissé vacant par le pivot Turc et a été irrésistible avec 27,7 points, 6,3 rebonds et 3,9 passes de moyenne et plusieurs performances au-dessus des 40 pions. Grâce à son arrière mais aussi au coach, véritable chef d’orchestre de cette escouade aux dents de plus en plus longues, les Fusées n’ont perdu que 2 fois en 15 matchs sur le mois. C’est donc tout naturellement que le coach, qui a su articuler cet effectif, récolte les lauriers.

Joe Mazzulla, quant à lui, est à nouveau plébiscité, littéralement, à l’Est. Avec 12 victoires pour seulement 4 défaites, les C’s ne ralentissent pas comme en témoigne cette victoire de 52 points face aux Warriors pour bien commencer le mois de mars. Ils ne lâchent que peu de matchs, bien qu’ils soient déjà assurés de remporter leur conférence avec plus de 10 matchs d’avance sur les Bucks, leur dauphin.

Ils se sont qualifiés pour les Playoffs plus d’un mois avant la fameuse échéance, rendez-vous seulement compte de cette dinguerie. Cela va permettre de reposer les cadres à l’approche de la date fatidique, pour laquelle le seul et unique objectif des Verts sera le titre. Joe Mazzulla montre encore une fois qu’il sait mener cette équipe, gérer ces égos, et en faire une arme de destruction massive en vue d’obtenir le trophée Larry O’Brien. Les adversaires sont prévenus.

Houston Rockets head coach Ime Udoka and Boston Celtics head coach Joe Mazzulla have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in March. pic.twitter.com/8VTk9tRAJP

— NBA Communications (@NBAPR) April 2, 2024

Source texte : NBA