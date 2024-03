Douze matchs cette nuit en NBA, et forcément beaucoup d’action au programme. Les Lakers qui s’inclinent à Indianapolis, Victor Wembanyama absolument phénoménal, Jalen Brunson aussi, pas de changements au classement… c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit

Wizards – Pistons : 87-96 (stats)

Magic – Clippers : 97-100 (stats)

Pacers – Lakers : 109-90 (stats)

Hornets – Warriors : 97-115 (stats)

Cavaliers – Sixers : 117-114 (stats)

Nets – Bulls : 125-108 (stats)

Spurs – Knicks : 130-126 (stats)

Thunder – Suns : 128-103 (stats)

Heat – Blazers : 142-82 (stats)

Nuggets – Wolves : 98-111 (stats)

Jazz – Rockets : 100-101 (stats)

Kings – Mavericks : 103-107 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Wizards ont remporté le Merdico de la conférence Est.

Succès important des Clippers à Orlando, pour garder l’avantage du terrain en Playoffs au moins une journée de plus.

LeBron James discret, les Lakers désorganisés et maladroits : sans pondre un grand match, les Pacers ont battu Los Angeles et stoppé la belle série des Angelinos.

Quasi triple-double pour Andrew Wiggins (20 points, 8 rebonds, 8 passes) et victoire des Warriors face à des Hornets qui n’en demandaient pas forcément plus.

Les Cavaliers s’en sortent face à Philadelphie et reprennent la 3e place de l’Ouest aux Knicks !

Qui a regardé Nets – Bulls ?

Match de fou entre Spurs et Knicks ! Overtime, final haletant… le basket a enfilé sa plus belle robe de soirée à San Antonio !

Jalen Brunson marque l’histoire des Knicks, en collant 61 points et en prenant la 2e performance offensive all-time de la franchise… dommage que ça se termine par une défaite.

Victor Wembanyama, tout simplement incroyable (voir plus bas).

Belle victoire du Thunder face aux Suns, la course au podium bat son plein à l’Ouest !

Les Blazers ont pris une méga branlée à Miami : -60 !!!

Succès avec la manière des Wolves, qui ont étouffé Denver pour reprendre le trône de l’Ouest !

Sur le fil, les Rockets conservent leur superbe série de victoire, qui passe à 11 !

Dans un match capital pour la course aux Playoffs de l’Ouest, les Mavericks tapent les Kings grâce à un gros money time ! Double peine pour Sacramento, qui a appris avant le match la perte de Kevin Huerter jusqu’à la fin de saison…

Les Français de la nuit en NBA

Match XXL pour Victor Wembanyama, qui tape son record de points en NBA : 40 points, 20 rebonds, 7 passes, 1 contre à 13/22 au tir dont 4/9 à 3 points et 10/12 aux lancers face aux Knicks !

8 points, 8 rebonds, 3 passes à 3/5 au tir pour Nicolas Batum face aux Cavaliers.

10 points, 2 rebonds à 4/6 au tir pour Evan Fournier contre Washington.

6 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception à 3/6 au tir pour Rayan Rupert face au Heat.

Le highlight de la nuit

Collin Sexton goes 360 lay on the fast break 😲

Rockets-Jazz | Live on the NBA App

📲 https://t.co/c1tpXSPNqb pic.twitter.com/tBVebkZpbG

— NBA (@NBA) March 30, 2024

WEMBY CLUTCH 3 FOR 40 ‼️

A new career high for the rookie 👏

Knicks-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/XQAjh3HuFW pic.twitter.com/iISuhLhbNj

— NBA (@NBA) March 30, 2024

Le point TTFL du matin

Les classements

