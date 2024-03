Si les Spurs ont remporté un match absolument sublime face aux Knicks, ils ont tremblé. La cause ? Un Jalen Brunson complètement transcendé, qui a inscrit 61 points et failli égaler le record de franchise, appartenant à Carmelo Anthony (62 points). Dommage, New York a perdu et cet exploit individuel hors-normes est à jeter…

Tout comme la soirée de Victor Wembanyama, celle des Knicks et de Jalen Brunson a mal commencé. New York prend en effet la soupe dans le premier quart-temps, les Bockers sont complètement à côté de leurs pompes. Il faudra le réveil du prodige de la Big Apple pour inverser la tendance. Quand on parle de réveil, imaginez vous la trompette militaire qui secoue, limite Pascal le grand frère qui vient vous retourner le sommier. Car Jalen Brunson va mettre un bazar monstre dans la défense des Spurs.

Cette folie furieuse va se caractériser en deuxième mi-temps. Le leader de New York colle 14 points en 6 minutes, au retour du vestiaire. Et que ça fait danser Victor Wembanyama, le gars est tout bonnement indéfendable. De 21 points à la pause, il en est à 45 à la fin du 3e quart-temps. JB pose une mixtape, et ne souhaite pas s’arrêter là. Mi-distance, parking, sous le cercle : il multiplie les tirs de partout, et finira à 25/47 au tir (téma le volume de zinzin).

Hélas, ses derniers tirs seront plutôt forcés, et il va manquer plusieurs shoots capitaux en prolongation, pour placer son équipe en tête. La chaleur s’est un peu trop emparée de lui, il n’a pas su trouver ses coéquipiers ouverts et décidé de prendre le match pour lui seul. Un choix qui a son impact sur le résultat final, sans qu’on ait le toupet de dire qu’il enlève du cachet à la performance au global, la deuxième plus prolifique de l’historique franchise que sont les Knicks. Rien à dire, on a vu un spectacle rare cette nuit, à San Antonio !

