Qu’avons-nous vu ? Sérieusement ? Un match de dingo entre Spurs et Knicks. Un match avec des performances individuelles monstrueuses, bien sûr les points de Jalen Brunson. Surtout, le record en carrière de Victor Wembanyama, qui aligne 40 points et 20 rebonds, avec un money time et une prolongation de patron pour assurer la victoire de San Antonio (130-126) !

Ce garçon n’a aucune limite. Aucune foutue limite. Les mots sortent tels qu’ils viennent, à 4h du matin. Oui, nous venons d’assister à la performance la plus aboutie de Victor Wembanyama en NBA. Le rookie des Spurs a battu son record de points, a gobé des rebonds à la brouette, et s’est offert le luxe de planter les lancers et un 3-points DÉ-CI-SIFS en prolongation, pour mettre les Knicks dans une situation irréversiblement inconfortable. Sérieusement, c’est un truc de MALADE.

40 points, 20 rebonds, 7 passes, 1 interception, 1 contre à 13/22 au tir, 4/9 à 3-points et 10/12 aux lancers francs. Voilà.

La soirée a pourtant commencé d’une manière plutôt mauvaise. Après quelques minutes sur le terrain, Wemby cogne son genou contre celui de Jeremy Sochan, sortie du terrain immédiate et passage au vestiaire pour s’assurer que tout va bien. C’est heureusement le cas, et Vic’ fait son retour peu de temps après. À partir de là ? Un enchaînement de dingo. Le rookie des Spurs a été au four et au moulin dans la peinture mais aussi au large pour maintenir les siens dans la partie. San Antonio a réalisé un début de match canon, mais les Knicks sont progressivement revenus grâce à un Jalen Brunson énorme (61 points, 4 rebonds, 6 passes, 1 interception).

Victor Wembanyama is the first rookie since Shaquille O’Neal (46 PTS, 21 REB on 02/16/93) to record a 40-PT, 20-REB game. pic.twitter.com/yMIzGwePcR

— NBA History (@NBAHistory) March 30, 2024

Dans le money time, il a assuré en convertissant tous ses passages aux lancers. L’action du match ? Assurément ce tir à 3-points assassin sur le buzzer des 24 secondes, en prolongation. le shoot qui met les Knicks dans un embarras monstre, et qui leur fait perdre leurs moyens. On ne le dira jamais assez, mais ce garçon est unique. Cette nuit encore, les superlatifs nous manquent pour parler ce ce que nous avons vu. Simplement, s’il fallait résumer : on en veut encore, encore et encore !

“Je n’ai pas vu mes stats, mais c’est possiblement mon meilleur match de la saison” – Victor Wembanyama, en conférence de presse

WEMBY CLUTCH 3 FOR 40 ‼️

A new career high for the rookie 👏

Knicks-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/XQAjh3HuFW pic.twitter.com/iISuhLhbNj

— NBA (@NBA) March 30, 2024