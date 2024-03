Les Lakers s’inclinent chez les Pacers, la série de victoires prend fin (109-90)

En déplacement à Indianapolis, les Lakers avaient pour objectif de faire gonfler un peu plus leur série de cinq victoires. C’est raté, car les Pacers ont proposé une prestation aboutie et tenu l’écart en leur faveur durant la deuxième mi-temps. Pour les Purple and Gold, c’est une mauvaise opération dans la très intense course aux Playoffs de l’Ouest.

Les statistiques de ce carnage californien à 3-points

Un début de match serré pour les Lakers, puis des Pacers libérés grâce notamment à un TJ McConnell intéressant en sortie de banc (16 points, 7/11 au tir). Le scénario ne laisse pourtant pas entrevoir une partie maîtrisée par les locaux, du moins durant la première mi-temps. Les Pacers prendront définitivement le large dès l’entame du 3e quart, et résisteront avec brio à la tentative de retour de Los Angeles à l’approche du money time. De quoi offrir la 938e victoire de la carrière du coach Rick Carlisle, qui égale Red Auerbach au classement all-time de succès en carrière.

Pas de rythme, Anthony Davis présent (24 points, 15 rebonds, 3 passes) sans être fabuleux, LeBron James en mode quasi-triple-double discret malgré quelques highlights (16 points, 10 rebonds, 8 passes)… et des lieutenants à la ramasse, D’Angelo Russell en tête (3/14 au tir, 0/6 du parking). La faute flagrante de Jalen Smith sur Davis en milieu de 4e quart aurait pu raviver la flamme chez les californiens, ce ne fût pas le cas.

AUSTIN REAVES ALLEY-OOP TO LEBRON!!! 🚀 pic.twitter.com/epbJY4PE1S

— LakeShowYo (@LakeShowYo) March 29, 2024

Ce qui a véritablement plombé les Angelinos ? Une adresse à 3-points famélique (16,7%, 5/30), pas à la hauteur face à une équipe des Pacers qui n’a pas été étincelante mais s’est contentée de jouer son jeu, avec une efficacité défensive à noter. Les pertes de balles des Lakers ont aussi été un facteur dans leur défaite, puisqu’ils ont perdu 16 ballons contre 8 seulement pour les locaux. Un manque de concentration qui s’est aussi exprimé dans les choix de tirs, le groupe de Darvin Ham ayant à plusieurs reprises refusé des shoots ouverts pour se retrouver à tenter l’impossible en fin de possession.

Côté Pacers, les matchs de Pascal Siakam et Tyrese Haliburton ont été plutôt bons, 22 points, 11 rebonds et 6 passes pour le premier, 21 points, 8 rebonds et 8 passes pour le second. On retient également que six joueurs d’Indiana ont terminé à 10 points ou plus, avec un banc à 34 points, largement au dessus des 14 inscrits par celui des Lakers, ce qui inclue le fond de rotation envoyé en fin de partie pour préserver les cadres.

“Siakam puts it down!”

Andrew Nembhard’s steal leads to a Pascal Siakam slam 💥 pic.twitter.com/BgW7ghas9k

— Indiana Pacers (@Pacers) March 30, 2024

En tout points, une rencontre à effacer dans les esprits, mais qui fait néanmoins du mal au classement compte tenu de la victoire des Warriors, et avant les résultats des Suns, des Kings et des Mavericks. Il faut très vite se reprendre ! Indiana se donne dans le même temps de l’air, et compte deux victoires d’avance sur le play-in.