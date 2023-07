Déjà un weekend, et l’heure des premières conclusions – un peu – hâtives. Quelles sont les franchises qui ont bien négocié ce début de Free Agency 2023 ? Celles qui ont réussi à signer malin, faire un peu de ménage ou au contraire, recruter du beau monde en y mettant le prix juste. Allez, on se fait un point !

Petit rappel, avant qu’on commence : ce bilan n’est qu’un bilan à J+3 ! Dans quelques jours, semaines, certaines équipes seront certainement sorties de cette liste, et on ne manquera pas de vous en parler. En attendant, on tenait quand même à faire une dédicace à toutes les franchises qui ont réussi leur début d’été.

# Los Angeles Lakers

Rob Pelinka a fait du bon boulot pour commencer la Free Agency 2023. La signature de Gabe Vincent arrive forcément en premier dans nos esprits, mais il ne faut pas oublier les prolongations attendues et bien gérées financièrement par la direction de La La Land. On pense à Rui Hachimura et Austin Reaves, mais surtout à D’Angelo Russell, qui a accepté un contrat de 37 millions sur deux ans, avec une seconde année en option joueur. Un montant pas si élevé que cela pour un joueur correct, capable de grandes choses… mais qui s’est chié dessus en Playoffs. Dans le même temps, Dennis Schröder est parti, Troy Brown Jr aussi, et Malik Beasley devrait bientôt se faire la cerise. Bien joué !

# Cleveland Cavaliers

Max Strus, Caris LeVert, Georges Niang. Trois noms pour renforcer les Cavaliers derrière la ligne à 3-points, avec deux profils spécialisés dans l’artillerie longue portée et un joueur qui prolonge dans l’Ohio pour pas trop cher. Koby Altman a plutôt bien négocié son premier virage estival, avec de belles signatures pour apporter du danger en sortie de banc chez les Cavs la saison prochaine. Du côté des sorties ? Robin Lopez devrait être laissé libre, de quoi libérer une place dans la peinture… pour un futur recrutement en plus ?

# Sacramento Kings

À Sacramento, l’intersaison s’est bien déroulée, tout du moins sur les trois derniers jours. On prend les mêmes, et on recommence. La saison passée a été historique, pourquoi changer une équipe qui marche ? Domantas Sabonis, Harrison Barnes, Alex Len, Trey Lyles… Tous ont prolongé leur aventure chez les Kings. Monte McNair rime avec réussite depuis vendredi. Certains noms sont encore à saisir, mais le début d’été de Sac-Town est pour l’instant bien géré.

# Phoenix Suns

James Jones devait faire du neuf avec du rien lors de cette Free Agency 2023. Vendredi, les Suns n’avaient que quelques joueurs sous contrat, à savoir le quatuor star composé de Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal et Deandre Ayton. Nixie a donc été actif dès l’entame des hostilités, avec pas moins de six signatures pour de petits montants, histoire de remplir un peu le banc. Eric Gordon s’est ajouté hier soir à ce groupe qui compte désormais une dizaine de joueurs prêts à en découdre la saison prochaine. Les Soleils devaient recruter, pour pas cher. Ils ont réussi. Pour l’instant, c’est un sans faute.

# Dallas Mavericks

Trois signatures, mais trois signatures de choix. Kyrie Irving, bien sûr. Uncle Drew va poursuivre son aventure dans le Texas, pour 126 millions sur 3 ans. Une somme coquette et du talent énorme, de quoi contenter tout le monde. Avec les talents de Kai, Dallas va pouvoir espérer de grandes choses. Luka Doncic pourra également compter sur le renfort d’un ancien coéquipier : Seth Curry. Le frangin de Steph fait son retour chez les Licornes, pour apporter du soutien en sortie de banc. Enfin, Dwight Powell a prolongé pour pas si cher que ça. Propre !

# Indiana Pacers

Un peu dans le même style que les Mavericks. Tyrese Haliburton, c’est verrouillé pour le maximum. À côté de la prolongation de leur leader pour cinq saisons, les Pacers se sont offerts Bruce Brown, homme à tout faire des Nuggets lors des Playoffs, et élément important du titre NBA de Denver. Le tarif est un peu cher, mais il s’agit d’un contrat de deux ans pour 45 millions, mais la seconde année est optionnelle. Il faudra donc compter sur BB pour tout donner l’an prochain, et enfin permettre à cette équipe de retrouver les Playoffs.

# Mention honorable : Brooklyn Nets

Cam Johnson conservé malgré la concurrence pour le recruter, Dennis Smith Jr et Loonie Walker recrutés pour un prix très malin. Et surtout, du cap restant pour essayer d’attirer Damian Lillard. Le boulot de Sean Marks est pour l’instant une réussite, affaire à suivre car le gros menu commence maintenant.