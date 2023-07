Agent libre restreint, Austin Reaves va finalement rester chez les Lakers. Le guard a accepté l’offre de 56 millions sur 4 ans de la part des Angelinos. Une bien belle affaire pour les Purple and Gold.

Certaines rumeurs annonçaient des offres à 80, 90 voire 100 millions de dollars pour Austin Reaves à cette Free Agency mais il faut croire que le chouchou de la Crypto.com Arena n’a pas été aussi gourmand qu’annoncé. Selon Shams Charania de The Athletic, c’est un deal de 56 millions sur 4 ans qu’a signé Reaves pour rester aux Lakers. Rob Pelinka pouvait difficilement espérer meilleur tarif. À noter que la quatrième année est une player option.

RFA Austin Reaves has agreed to return to the Los Angeles Lakers on a four-year, $56 million Early Bird maximum contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Agents Aaron Reilly and Reggie Berry of AMR Agency negotiated the new deal to keep Reaves in L.A. long term.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

Ce montant n’est pas anodin car c’est le max que les Lakers pouvaient offrir, hors proposition extérieure. Est-ce que les autres franchises ont été refroidies à l’idée que les Angelinos s’alignent sur l’offre ? Est-ce que le joueur, qui a clamé son envie de jouer à jamais pour les Lakers, a fait une ristourne à son équipe de cœur ? On en saura sans doute plus dans les prochains jours.

Toujours est-il que c’est une magnifique opération pour les Purple and Gold. Austin Reaves a été la révélation de la saison (13 points, 3 rebonds, 3,4 passes, 53% au tir, 40% de loin), finissant en boulet de canon pour aider les Lakers à atteindre les Finales de Conférence à l’Ouest. Si les progrès se poursuivent, ce deal va vite s’inscrire dans les supers bons plans du marché 2023.

Pour le moment, l’intersaison des Lakers se passe à merveille. Des prolongations à des prix raisonnables (Russell, Hachimura et maintenant Reaves), des signatures malignes (Vincent, Hayes, Prince), Rob Pelinka se fait des copains parmi la fanbase locale depuis deux jours.

Source texte : The Athletic