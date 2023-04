Révélation de la saison des Lakers, Austin Reaves n’en finit plus d’affoler les compteurs. ESPN annonce en effet que le joueur aura bientôt une signature shoe ! Non, ceci n’est pas une blague.

Mais quelle année pour Austin Reaves ! Celui qui s’est imposé comme le nouveau chouchou du public angelino n’en finit plus de nous épater. En pleine progression (12 points par match, 52% au tir dont 38% de loin) et même revenu récemment dans le cinq de départ des Lakers, le sophomore est en train de se mettre très bien. Pourquoi ? Déjà car il sera agent libre cet été et ses récentes performances devraient lui permettre de récupérer pas mal de thunes à la Free Agency. Mais c’est pas tout. Nick dePaula d’ESPN annonce en effet aujourd’hui que le guard va même avoir sa propre signature shoe : La AR1 Rigorer !

FIRST LOOK: Austin Reaves is getting his own signature shoe 👀👀

The Rigorer AR1 will be releasing later this summer. pic.twitter.com/FFaUPnQtll

— Nick DePaula (@NickDePaula) April 2, 2023