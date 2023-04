Avant dernier récapitulatif de la semaine en TrashTalk Fantasy League avant la bascule en Playoffs. Et quand on voit que la semaine avait commencé par Quickley et Washington au top, on se dit qu’il est vraiment temps d’en finir pour nos nerfs.

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Vingt-quatrième semaine de jeu, vingt-quatrième podium, vingt-quatrième absence d’un membre de l’équipe TrashTalk. Il faut se rendre à l’évidence, on est certainement nuls, tout simplement.

Le podium individuel

Top 3 issu de la même équipe, c’est lourd, très lourd. Reste à confirmer collectivement.

Le podium par équipe

Plus qu’un deck à tenir et c’est le titre de champion de la saison régulière pour Les Ducs. Après tant de semaines en tête, ça serait ballot de craquer maintenant.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Immanuel Quickley – 70 points (0,09% des picks)

Mardi : P.J. Wahsington – 67 points (0,48% des picks)

Mercredi : Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday – 79 points (1,3% des picks)

Jeudi : Jayson Tatum – 69 points (15,4% des picks)

Vendredi : Jayson Tatum – 74 points (1,3% des picks)

Samedi : Luka Doncic – 71 points (20,1% des picks)

Dimanche : Anthony Davis – 70 points (3,3% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Joel Embiid (2,3% des picks) : DNP, trop peur de Jokic

L’absence était annoncée, mais comme on a un agenda contre les Sixers et Joel Embiid, on est obligés de le mettre dans les carottes de la semaine

Jaylen Brown (7,9% des picks) : 17 points vs Wizards

Tatum de retour, Jaylen Brown n’a pas réédité sa grosse performance de dimanche. Au contraire, il a même tapé un score assez pourri, 7,9% des joueurs le remercient pour la carotte.

Julius Randle (3,9% des picks) : 2 points vs Heat

Une cheville qui part en vrille et c’est presque 4% de la TrashTalk Fantasy League qui se retrouve en PLS.

Jrue Holiday (15% des picks) : 9 points vs Celtics

Le mec sort de Best Pick avec son record de points en carrière, seulement deux rencontres qui se présentent, donc peu de choix. Vous avez tentés, et vous avez récolté une très belle carotte.

Ja Morant (11,8% des picks) : 10 points vs Clippers

Après avoir posé son gun, on apprécierait qu’il lâche aussi cette carotte.

Nikola Jokic (6,1% des picks) : DNP vs Warriors

Comme nous sommes anti-Sixers et pro-Nuggets (ou l’inverse, ça dépend des jours et des avis), on ne pouvait pas sanctionner Joel Embiid et passer sous silence la carotte posée par Nikola Jokic.

# Les bons coups de la semaine passée

Immanuel Quickley (12 picks) : 70 points vs Rockets

Record en carrière pour Quickley. Y a pas à dire, pick contre les Rockets, c’est un super spot.

P.J. Washington (0,48% des picks) : 67 points vs Thunder

Deuxième best pick de la semaine en mode yolo. Le mercredi panzani a commencé bien tôt…

Tim Hardaway Jr. (0,3% des picks) : 54 points vs Heat

Un bon score un match sur dix pour Junior, et c’était donc le moment de le pick. Vous pouvez désormais l’oublier jusqu’à la fin de la saison.

# Les trophées de la semaine passée

LaVar : Prendre Lonzo ou LaMelo quand ils s’affrontent le vendredi 31 mars

Sans surprise, personne n’est tombé dans le piège de prendre un des deux frères absents pour la fin de la saison.

# Les trophées de la semaine à venir

Last Call : Faire best pick lors de l’ultime journée de la saison régulière le dimanche 9 avril

Est-ce qu’il vous reste encore des premiums ? Vont-ils jouer ? Ou alors va-t-on se retrouver avec Austin Reaves comme best pick ?

# Notre choix de la semaine

LeBron James vs Clippers : Les deux franchises sont proches au classement, les Clippers ont l’avantage et sont au-dessus de la barre du Playin pour se qualifier directement en Playoffs. LeBron a annoncé qu’ils jouaient les matchs les plus importants de sa carrière, mais pour l’instant cela ne suffit pas à aller chercher la sixième place à l’Ouest. Et si une bonne partie de cette confrontation se jouait mercredi ?

C’est la dernière semaine de TrashTalk Fantasy League qui arrive. Le dernier moment pour faire la différence, que ce soit individuellement ou par équipe. On lâche rien, on donne tout et on s’offre ensuite quelques jours de repos pour souffler en attendant les Playoffs.