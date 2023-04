Evan Fournier est sorti du banc hier soir et a joué quelques minutes. Les premières depuis le 14 février pour le Français, totalement sorti des plans de Tom Thibodeau aux Knicks. Désormais assurés de disputer les Playoffs et avec les blessures de Julius Randle et surtout Josh Hart, New York pourrait s’appuyer sur Evan en cette fin de saison régulière.

Pour sa dixième saison en NBA, Evan Fournier chauffe le banc des Knicks et garde son survêt’ match après match. Avec 23 petites apparitions sous la tunique new-yorkaise cette saison, Vavane prend évidemment son mal en patience, avec professionnalisme, pas comme John Wall et cette attaque est totalement gratuite.

Hier soir ? Dans la rencontre face aux Wizards qui a permis à New York de s’assurer une place en Playoffs, Evan a… joué ! Et rien que ça, ça fait du bien. Six petites minutes qui ne lui ont pas donné beaucoup d’opportunités, vous vous en doutez, malgré un cross sur Kendrick Nul sanctionné finalement d’une faute offensive. Un tir a 3-points tenté et deux rebonds captés plus tard, Fourmizz été (déjà) de retour sur le banc. C’était sa première apparition depuis le 14 février dernier. Soit 19 matchs consécutifs sans jouer une seule minute. Long. Très long.

Irréprochable au possible, Fournier continue de garder la pêche en bord de terrain. Il encourage, congratule et célèbre les actions des copains sans laisser transparaitre de frustration, alors qu’on sait que ça doit forcément bouillonner à l’intérieur.

Mais la routourne va peut-être tourner pour le petit gars de Charenton. Avec une cinquième place quasi acquise et des blessures à soigner (Julius Randle, Josh Hart) dans le roster des Knicks, Fournier pourrait avoir davantage de minutes dans les trois derniers matchs de saison régulière qu’il reste à jouer au Knicks. Pour les Playoffs rien n’est moins sûr et cela dépendra probablement de l’évolution de la chevilles douloureuse de Josh Hart.

Une chose est certaine, si Evan est amené à jouer, il répondra présent. Est-ce qu’on lui souhaite ? Évidemment. Est-ce que ça sent bon pour autant ? Pas forcément.