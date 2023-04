Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 3 avril au dimanche 9 avril 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Plus que sept petits jours avant de connaître les classements définitifs de cette saison 2022-23 en NBA ! On peut même retirer un jour puisque ce lundi soir est traditionnellement réservé à la finale du tournoi universitaire NCAA. La conclusion d’une March Madness de folie où les favoris ont tous flanché depuis longtemps et un match à suivre en direct sur beIN Sports 1. Puis, retour à la NBA avec des enjeux un peu partout, notamment à l’Ouest où le Top 10 est toujours aussi instable. Le Warriors – Thunder de ce mardi pourrait coûter cher tandis que les Celtics vont tenter d’arracher la première place aux Bucks à l’Est. Cela devra commencer par une victoire périlleuse en déplacement à Philadelphie, également ce mardi. Le lendemain, on aura droit à un nouveau derby angelino lors duquel les Lakers pourraient même passer devant les Clippers. On aura aussi les yeux sur Kings – Warriors et Lakers – Suns vendredi avant de finir la saison en beauté le 9 avril. Les Knicks devraient avoir droit à une belle célébration de la part du public du Madison Square Garden avant d’activer le mode Playoffs. A l’Ouest, le Thunder jouera peut-être sa qualification pour le play-in tournament au dernier match contre les Grizzlies. Plus que sept jours pour se chauffer pour la postseason, qui vise le Grand Chelem canapé – café – nuit blanche – NBA avec nous ?

Dans la nuit du lundi 3 avril

Finale de la March Madness NCAA : Connecticut Huskies – San Diego State Aztecs à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 4 avril

Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves à 1h30 (beIN 4)

Philadelphie Sixers – Boston Celtics à 2h (beIN 1)

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 5 avril

Boston Celtics – Toronto Raptors à 1h30 (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 6 avril

Philadelphie Sixers – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Utah Jazz – Oklahoma City Thunder à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 7 avril

Atlanta Hawks – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 4)

Sacramento Kings – Golden State Warriors à 4h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 8 avril

Utah Jazz – Denver Nuggets à 21h30 (beIN 5)

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves à 22h (beIN 7)

Dans la nuit du dimanche 9 avril

New York Knicks – Indiana Pacers à 19h (beIN 3)

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies à 21h30 (beIN 4)