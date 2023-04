Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 24 avril au dimanche 30 avril 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Peu d’informations au-delà du mercredi 26 avril, car tout reste à jouer dans ce premier tour des Playoffs où sept séries sont encore en cours. Comme on aime le caviar, on rêve que notre semaine se termine avec un maximum de Game 7. Lakers – Grizzlies, Bucks – Heat ou Kings – Warriors, plusieurs séries pourraient se prolonger jusqu’au week-end prochain et nous permettre de nous enjailler sur des matchs décisifs en mode win or go home. En attendant, voici déjà le programme des trois prochains jours, en espérant que la suite sera aussi chargée.

Dans la nuit du lundi 24 avril

Game 4 : Milwaukee Bucks – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Game 4 : Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 25 avril

Game 5 : Phoenix Suns – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 26 avril

Game 5 : Cleveland Cavaliers – New York Knicks à 1h (beIN 2)

Game 5 : Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Game 5 : Milwaukee Bucks – Miami Heat à 3h30 (beIN 2)

Dans la nuit du jeudi 27 avril

À déterminer

Dans la nuit du vendredi 28 avril

À déterminer

Dans la nuit du samedi 29 avril

À déterminer

Dans la nuit du dimanche 30 avril

À déterminer