Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 17 avril au dimanche 23 avril 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les habitués le savent, le premier tour des Playoffs NBA est une expérience sans équivalent qui met parfois le corps à rude épreuve. Suivre huit séries éliminatoires en même temps, pour peu que certaines se prolongent un peu, relève presque de l’exploit. L’intensité est toute aussi vraie pour les joueurs que pour les fans qui refusent de rater une miette du meilleur spectacle de la saison. Alors si vous faites partie de cette catégorie de personnes, bienvenue chez vous et voici le programme télé jusqu’à dimanche pour se buter aux highlights de Kawhi Leonard et De’Aaron Fox ou pour halluciner devant les exploits de Jalen Brunson et de Jamal Murray. Allez, café.

Dans la nuit du lundi 17 avril

Game 2 : Philadelphie Sixers – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Game 2 : Sacramento Kings – Golden State Warriors à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 18 avril

Game 2 : Boston Celtics – Atlanta Hawks à 1h (beIN 1)

Game 2 : Phoenix Suns – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 19 avril

Game 2 : Milwaukee Bucks – Miami Heat à 3h (beIN 1)

Game 2 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 2)

Dans la nuit du jeudi 20 avril

Game 3 : Brooklyn Nets – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 3)

Game 3 : Los Angeles Clippers – Phoenix Suns à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 21 avril

Game 3 : Atlanta Hawks – Boston Celtics à 1h (beIN 1)

Game 3 : New York Knicks – Cleveland Cavaliers à 2h30 (beIN 2)

Dans la nuit du samedi 22 avril

Game 4 : Brooklyn Nets – Philadelphie Sixers à 19h (beIN 4)

Game 4 : Los Angeles Clippers – Phoenix Suns à 21h30 (beIN 2)

Dans la nuit du dimanche 23 avril

Game 4 : New York Knicks – Cleveland Cavaliers à 19h (beIN 3)

Game 4 : Golden State Warriors – Sacramento Kings à 21h30 (beIN 3)