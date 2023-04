Après avoir ramassé 750 000 dollars d’amende de la NBA pour avoir ouvertement évoqué le tanking suite à une défaite grossière face aux Bulls, voici que l’on apprend que les Mavericks auraient voulu faire plus. Selon The Ringer, la franchise avait anticipé dès la fin du mois de mars que ça sentait mauvais pour les Playoffs… et aurait voulu reposer ses cadres plus tôt.

Kyrie Irving et Luka Doncic ont dit “Non”. Bien leur en fasse, car accepter la proposition des Mavericks de les laisser au repos pour récupérer le pick de Draft envoyé à New York aurait été un terrible aveu d’échec. Mais, c’était quoi le plan en fait ? Et bien lors d’une réunion avec les joueurs, la direction des Licornes a évoqué la possibilité de gonfler considérablement le temps de jeu de certains membres du groupe, tels que Markieff Morris et JaVale McGee.

“À la fin du moins de mars, les coachs de Dallas ont rencontré les joueurs pour discuter d’un plan pour que Markieff Morris et JaVale McGee aient plus de minutes de jeu. C’est à ce moment que le tanking était sensé commencer, mais Luka et Kyrie se sont agacés que l’équipe agite le drapeau blanc et ont refusé d’abandonner.” – Kevin O’Connor

Puisqu’il ne faut pas pousser mamie trop loin dans les orties, Kyrie et Luka ont signifié leur désaccord. À cette époque, les Mavericks pouvaient encore mathématiquement se qualifier en Play-in, et donc rêver de Playoffs. La suite des événements sera malheureusement différente, Dallas n’arrivant finalement pas à se qualifier. En jeu, ce dixième choix de Draft donc, que Dallas lorgne très fort pour aider un peu le groupe la saison prochaine et surtout rassurer ses cadres. Qu’il soit conservé ou échangé, cela ne pourra être qu’une plus-value pour l’équipe… si l’on ferme les yeux sur la manière dégueulasse de le récupérer.

Source : Kevin O’Connor via The Ringer