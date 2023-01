Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 2 janvier au dimanche 8 janvier 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les vacances sont déjà terminées et il est l’heure de reprendre le chemin de l’école ou du travail. Heureusement, la NBA nous accompagnera tout au long de la semaine avec de belles affiches à se mettre sous la dent tous les soirs. Ça commence fort avec un duel entre Joel Embiid et Zion Williamson à 1h du matin la nuit prochaine. On checkera ensuite la température de Luka Doncic contre les Mavs ce jeudi puis on enchaînera avec un gros Nuggets – Cavaliers ce vendredi. Et pour bien terminer la semaine, tout le monde sera branché sur beIN Sports pour mater un Toronto – Portland en prime time, ce dimanche à 21h30.

Dans la nuit du lundi 2 janvier

Philadelphie Sixers – New Orleans Pelicans à 1h (beIN 1)

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets à 2h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Miami Heat à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 3 janvier

Milwaukee Bucks – Washington Wizards à 2h (beIN 1)

Utah Jazz – Sacramento Kings à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 4 janvier

Philadelphie Sixers – Indiana Pacers à 1h (beIN 4)

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Golden State Warriors – Detroit Pistons à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 5 janvier

Dallas Mavericks – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Houston Rockets – Utah Jazz à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 6 janvier

Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers à 3h (beIN 4)

Phoenix Suns – Miami Heat à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 7 janvier

San Antonio Spurs – Boston Celtics à 0h (beIN 1)

Chicago Bulls – Utah Jazz à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 8 janvier

Toronto Raptors – Portland Trail Blazers à 21h30 (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks à 3h (beIN 4)