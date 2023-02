Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 27 février au dimanche 5 mars 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Après la nuit de folie qui vient de se passer, on devient un peu parano de louper la prochaine dinguerie que nous réserve la NBA. Du coup, on a décidé de ne plus fermer les yeux jusqu’à la fin de la saison. Ça tombe bien, le programme de la semaine est plutôt alléchant avec un gros duel entre les Sixers et les Grizzlies pour rappeler que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Ensuite, on aura forcément un oeil sur le Warriors – Blazers où Klay Thompson et Damian Lillard ont l’air particulièrement en feu en ce moment. Puis, retour à l’Est avec un Boston – Cleveland que l’on pourrait retrouver en Playoffs et un bon derby de New York comme on les aime. La dernière fois que les Knicks étaient favoris ? Ça remonte tellement loin qu’on préfère oublier. Et pour les fans de beau basket, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche avec les Kings qui reçoivent les Wolves. On n’aurait jamais cru pouvoir dire ça un jour mais Sacramento s’accroche au podium de l’Ouest alors que l’on est entré dans le dernier tiers de la saison. Et pour finir, quoi de mieux qu’un classique entre les Lakers et les Warriors, ce dimanche en prime time ? Impossible de rater ce match où les champions en titre tenteront de prendre leur revanche après la défaite de jeudi dernier.

Dans la nuit du lundi 27 février

Philadelphie Sixers – Memphis Grizzlies à 1h (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Orlando Magic à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 28 février

Toronto Raptors – Chicago Bulls à 1h30 (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 1)

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 1er mars

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers à 1h30 (beIN 1)

New York Knicks – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 2 mars

San Antonio Spurs – Indiana Pacers à 2h30 (beIN 4)

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 3 mars

Boston Celtics – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Miami Heat – New York Knicks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 4 mars

Washington Wizards – Toronto Raptors à 23h (beIN 1)

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 5 mars

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 21h30 (beIN 3)

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz à 1h (beIN 4)