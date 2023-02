Hier soir Devin Booker est devenu le 4è meilleur scoreur de l’histoire des Suns, à seulement 26 ans. Si l’arrière reste encore un peu de temps dans l’Arizona, le record de la franchise risque de ne pas faire long feu.

Devin Booker continue de marquer l’histoire des Cactus. Cette nuit, dans une défaite contre les Bucks, l’arrière a passé Shawn Marion au scoring all-time chez les Suns et s’est hissé au pied du podium des joueurs les plus prolifiques de l’histoire de sa franchise. Parmi ses 24 points marqués face à Milwaukee, Book a inscrit son 12 135è point en carrière et a ainsi dépassé d’une petite unité la barre de Matrix.

KEEP CLIMBING 📈 Congrats, Book, on moving into 4th on the Suns all-time scoring leaderboard! 👏 pic.twitter.com/XvP68C3936 — Phoenix Suns (@Suns) February 26, 2023

Une carrière qu’il a commencé à Phoenix il y’a maintenant 7 ans et demi, en 2015. Drafté en 13è position cette année-là, l’arrière n’a cessé d’impressionner depuis, te de progresser, surtout. Avec 24 points par match en carrière, il est considéré depuis un bail comme la première option offensive de son équipe, un statut qui pourrait changer… dès mercredi prochain, car Kevin Durant, fraîchement acquis par les Suns à la deadline, risque de chambouler les options offensives des Suns.

Il reste malgré tout peu de temps avant que Devin Booker ne franchisse le record de Walter Davis, établi à 15 666 unités. On vous épargne le calcul, le triple All-Star n’a plus qu’à aller grappiller 3 531 pions avant de s’emparer de ce titre. Comptez ainsi deux saisons complètes avec la même constance au scoring avant que Book ne termine le game en toute tranquillité. Au final, le seul obstacle pourrait être… sa situation contractuelle, puisque Devin Booker n’a plus qu’un an et demi de garantie avec les Suns. En cas de nouvelle désillusion en Playoffs, l’arrière pourrait alors avoir envie d’ailleurs et laisser ce record en suspens, lui qui n’a plus été inquiété depuis 1988. On en reparle dans une vingtaine de mois ?