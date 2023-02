Privés de Giannis Antetokounmpo blessé, les Bucks conservent leur belle dynamique du moment avec une victoire étriquée face aux Suns. Mike Budenholzer pourra dire merci à un grand Jrue Holiday.

Pour la feuille de match de cette rencontre, c’est par ici.

On attaque cette soirée de NBA avec un remake des Finales 2021 entre Suns et Bucks. Pas de bol, pas de Kevin Durant ni de Giannis Antetokounmpo pour offrir une touche supplémentaire de magie à ce choc. Match à 19h, ça veut dire des étoiles dans les yeux pour nous autres européens mais comme souvent un match qui tarde à s’emballer avec un niveau de jeu pas franchement folichon pour deux équipes pas habituées à jouer si tôt.

Dans ce début de match pas foufou, c’est Milwaukee qui gère le mieux son affaire, avec un Jrue Holiday taille patron (33 points, 4 rebonds, 5 passes). Devin Booker muselé, les Suns parviennent à rester à proximité grâce à une grosse agressivité au rebond offensif et un Deandre Ayton efficace au scoring.

Les Bucks tiennent bien leur match et puis Phoenix se décide à accélérer. Entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps, les remplaçants des Cactus réussissent un beau run pour mettre les Suns en tête. Le retour des titulaires de Milwaukee aide à stopper l’hémorragie mais la doublette Ayton – Booker envoie une seconde salve dans la foulée.

C’est alors qu’un visage bien connu des Suns vient gâcher la fête. Bien décalé par Khris Middleton, Jae Crowder sort de sa boîte avec deux énormes 3-points dans le corner pour réveiller tout le Wisconsin et punir ses anciens copains. L’énergie du pitbull contamine les siens. Jrue Holiday prend le relai pour porter les Bucks, avec Brook Lopez qui donne le ton des deux côtés du terrain. Un match de guerrier de la part du pivot.

🔥 JRUE HOLIDAY 🔥 The stepback for 32 PTS and the lead!@Bucks up late on ABC! pic.twitter.com/6xgkMGX6U1 — NBA (@NBA) February 26, 2023

Devin Booker égalise avec un fadeaway de superstar mais Khris Middleton et Brook Lopez piègent les Suns sur pick and roll dans la foulée. Booker encore lui a l’occasion d’égaliser mais il se fait prendre la balle par le poison Jrue Holiday. Comme un air de déjà vu n’est-ce pas ? Les Bucks finissent le boulot sur la ligne malgré une dernière frayeur à cause d’une faute stupid de Joe Ingles. Milwaukee valide une quatorzième victoire de rang et reste à une victoire de Boston, en tête de la Conférence Est.