Véritable choc de notre dimanche soir, le Mavs – Lakers a tenu toutes ses promesses avec un scénario digne d’un thriller. Largement dominés durant toute la première mi-temps, les Angelinos claquent le comeback de la saison pour s’imposer à Dallas !

Les Mavs débutent fort, il pleut du 3-points à Dallas

Luka Doncic et Kyrie Irving contre LeBron James et Anthony Davis, pas besoin d’en dire plus pour être hypé par cette rencontre en prime time. On s’attend à un énorme combat et les Mavs nous donnent vite tort en corrigeant les Angelinos sur ce début de match. Tandis que L.A. collectionne les briquasses et les possessions affreuses, Dallas enchaine les tirs du parking avec une efficacité diabolique. De Luka à Tim Hardaway Jr., tout le monde y passe. Très vite, l’écart grimpe et on se dit que ce choc pue sacrément le blowout. Avec encore 7 minutes à jouer dans le second quart-temps, il y a déjà… 27 points d’écart ! Les Lakers se décident à mettre fin à la bouillie proposée et finissent bien mieux la mi-temps. 61-47 à la pause, c’est clairement pas fameux mais l’espoir est là.

La tempête Vanderbilt s’abat sur Dallas, L.A. recolle au score.

Les coachs ont eu le temps de faire leur petit speech de la mi-temps et visiblement les Lakers ont mangé du lion à la pause. L’homme qui change tout pour les Angelinos : Jarred Vanderbilt. Récupéré à la trade deadline, l’ailier-fort est tout simplement PARTOUT. Un exemple de hustle, de combativité, d’effort défensif, sans oublier qu’il contribue aussi de l’autre côté du terrain. Son énergie contamine tout le groupe et les Lakers retournent progressivement les Mavs. En feu à 3-points dans le premier acte, l’état de grâce semble terminé pour Dallas, qui se brise désormais les dents sur une défense des Lakers retrouvée derrière le général Anthony Davis, énorme des deux côtés du terrain ce soir.

Anthony Davis et LeBron James ferment la boutique

Discrets lors du dernier match des Lakers, les deux patrons de la franchise se sont bien repris cette nuit face à Dallas. Totalement à côté de ses pompes et puis blessé durant le troisième quart-temps, LBJ a serré les dents et fini fort pour aller arracher une victoire très précieuse pour les siens (on va oublier sa dernière défense sur Justin Holiday par contre). À ses côtés, Anthony Davis a été le grand monsieur des Lakers. Meilleur marqueur des siens, agressif et dominant, Unibrow a livré une perf de patron. On retiendra notamment son énorme tir au bout du money time sur la bouille de Luka Doncic.

18.1 on the clock! AD extends the lead! @Lakers 108@dallasmavs 105 Watch the final seconds on ABC! pic.twitter.com/jQU94l0jkm — NBA (@NBA) February 26, 2023

Le Slovène, terrifiant de facilité en début de match, aura vécu une seconde période beaucoup plus compliquée avec Jarred Vanderbilt collé à ses basques. C’est d’ailleurs le héros du soir qui lui fait perdre un précieux ballon à 20 secondes du terme. Anthony Davis et Dennis Schröder sur la ligne permettront de valider une fois pour toute le succès alors que la prière de Kyrie Irving sera trop courte pour arracher l’égalisation. Énorme victoire pour L.A, qui devient la première équipe à remonter un déficit de 27 points cette saison !