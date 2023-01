Premier lundi de cette nouvelle année, le meilleur jour de la semaine revient en force en 2023 et on commence avec un joli Top 10 du jour pour se mettre en jambes. Let’s go !

Rui Hachimura lance un sort aux Bucks : ballon confisqué et beau tomar pour finir.

Quand c’est non, c’est non. Jaren Jackson Jr. n’était clairement pas consentant à un panier de Malik Monk.

Steven Adams apprend la vie à Domantas Sabonis : rebond et dunk sur ta gueule, too soft.

Sympa le premier panier de la saison pour Vernon Carey Jr. Allez on les veut tous comme ça maintenant.

Cette fois, Malik Monk n’a pas attendu JJJ. Le moine de Sacramento sait monter en puissance.

Bones Hyland se faufile pour ce buzzer… heureusement qu’il n’y a pas laissé un os.

No-look pass de Kyle Kuzma à Daniel Gafford qui postérise Brook Lopez, non ce n’est pas le début d’une blague.

On se disait bien que ce Top 10 manquait de Ja Morant. Là ça va mieux.

Nikola Jokic et Aaron Gordon se voient déjà au concours de dunk. 50 points dit le Jury.

Vous reprendrez bien un peu de Ja Morant ? C’est accompagné de sa sauce John Konchar.