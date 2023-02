C’est parti pour trois jours de rigolade et de show ! Cette année, les meilleurs joueurs de la Ligue se sont donnés rendez-vous à Salt Lake City dans l’Utah pour un All-Star Weekend de rêve. Et bien évidemment, les équipes de beIN Sports sont sur le coup pour nous faire vivre une fin de semaine de folie. Y’en a qui ne vont pas décoller de leur canapé jusqu’à lundi aux aurores !

Certains se posaient la question, la réponse fut donnée avec le sourire. Avec un All-Star Game toujours autant apprécié par les fêtards du dimanche et des concours reboostés le samedi, sans oublier un Rising Stars Challenge new gen sous le format d’un mini-tournoi le vendredi soir, il fallait bien que la chaîne propose le meilleur programme possible pour ses abonnés. Xavier Vaution, Jacques Monclar et Rémi Reverchon seront donc en direct de la Vivint Smart Home Arena pour partager avec nous ces trois jours placés sous le signe du froid qu’il fait dans les rues de la ville, du sel qui se trouve dans le lac juste à côté et chez les joueurs snobés pour l’événement et bien sûr surtout des paillettes ! Envie d’en savoir plus ? Voilà une petite idée du programme à venir.

# Diffusion en direct

Vendredi 17 février à 3h : Rising Stars Challenge (beIN 1)

: Rising Stars Challenge (beIN 1) Samedi 18 février à 2h : Skills Challenge, Three-Point Contest et Slam Dunk Contest (beIN 1)

: Skills Challenge, Three-Point Contest et Slam Dunk Contest (beIN 1) Dimanche 19 février à 1h30 : All-Star Draft (beIN 1)

: All-Star Draft (beIN 1) Dimanche 19 février à 2h : All-Star Game (beIN 1)

Quel événement avez-vous prévu de ne pas manquer en direct ? Question piège puisqu’il ne faudra évidemment rien rater de cette grande fête du basketball. Et pour ceux qui n’en n’ont jamais assez, beIN Sports 5 sera une chaîne 100% All-Star Game du vendredi 22h15 jusqu’à dimanche tard dans la soirée pour ne rien rater de ce qu’il se passe au pays des Mormons et revivre des grands moments issus des matchs des étoiles des années précédentes.

Un dispositif exceptionnel pour un week-end de rêve, il va falloir prévenir nos proches pour leur faire comprendre qu’on sera indisponibles jusqu’à lundi matin. Prenez en plein les yeux parce qu’après la NBA sera en pause jusqu’à jeudi pour le traditionnel All-Star break.