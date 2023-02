Peut-être que comme les joueurs NBA, vous avez besoin de souffler un peu dans cette saison régulière 2021-22 bien intense. Après tout, le rythme est dur pour tout le monde. Ça tombe bien, le All-Star Break est enfin là et qui dit All-Star Break dit évidemment gros week-end avec plein d’événements aussi fun les uns que les autres (en tout cas on espère). Par ici le programme complet.

Ce papier sera mis à jour tout au long du week-end afin de ne rien rater des différents événements.

Direction l’Utah et le Grand Lac Salé pour trois jours de festoyade en compagnie du gratin de la NBA. Pas de cérémonie des 75 greatest cette saison, mais tout de même un joli programme pour faire rêver les fans occasionnels de la ligue comme les experts avec un grand H. Dès ce soir, le Rising Stars Challenge lancera les hostilités, avant les fameux concours demain et bien sûr, le match des étoiles dans la nuit de dimanche à lundi.

Deux capitaines, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, auront la lourde tâche de sélectionner leurs coéquipiers. Le King et Kyrie Irving ensemble ? Eh, ça mettrait du piment ! Allez : les liens pour bien préchauffer, kiffer en direct et revoir les meilleurs moments, c’est par ici !

Vendredi 17 février

NBA Rising Stars Challenge : 3h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Les joueurs qui y participeront ? Les stars de demain, et c’est par ici pour savoir de qui il s’agit !

Samedi 18 février

Début de la soirée : 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche

NBA Skills Challenge : Les Antetokounmbros, les rookies et la triplette locale s’affronteront dans le fameux parcours d’épreuves !

NBA Three-point Contest : Kevin Huerter, Tyler Herro, Jayson Tatum… un plateau prestigieux pour désigner le meilleur sniper du weekend.

NBA Slam Dunk Contest : des voltigeurs qui n’ont pas peur de l’altitude. En espérant un vrai concours cette année !

Dimanche 19 février

NBA All-Star Game : 1h30 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Le match des étoiles, Team Giannis contre Team LeBron, immanquable.

Ok donc, incroyable mais vrai : Vin Diesel va faire l’intro des joueurs au All-Star Game. Puis Post Malone va faire un mini show avant le match. Puis la NBA rendra hommage à LeBron à la mi-temps suite à son record. Avant de laisser Burna Boy, Tems et Rema faire leur concert. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2023

QUELQUES LIENS UTILES POUR BIEN SE CHAUFFER

