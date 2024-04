Après le sacré récapitulatif de sa saison rookie, place à une petite liste des meilleurs matchs de Victor Wembanyama en NBA. Se mouiller la nuque est conseillé, bien s’installer pour profiter aussi.

Ce qui est fort, c’est qu’un paquet de grosses performances ne rentrent même pas dans ce top. Sur les 71 matchs NBA disputés par le Français, ce n’est pas exagéré de dire qu’une bonne quinzaine de rencontres méritaient leur place dans notre classement. Et quand on les voit toutes les unes à côtés des autres, on se rend compte que le natif du Chesnay n’a pas chômé. C’est le moment de se rafraîchir la mémoire.

10 – Un duel et un money time électrique face aux Lakers d’Anthony Davis

13 décembre 2023 : 30 points, 13 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 6 contres en 32 minutes. 11/21 au tir dont 4/5 de loin, 4/7 aux lancers.

Alors que les Spurs sont embourbés dans la plus longue série de défaites de leur histoire, Victor Wembanyama hausse le ton quand il se retrouve au duel face à Anthony Davis. Le pivot des Lakers est dans un grand soir mais le rookie n’a aucune intention de se défiler. Le V est partout défensivement, accumulant 9 stocks (steals + blocks) en un peu plus de 30 minutes, tout en posant sa deuxième performance à 30 points de la saison.

Surtout, il envoie deux bombinettes de folie derrière l’arc (en n’en ayant raté qu’une de toute la rencontre) dans les dernières minutes pour faire revenir une équipe de San Antonio qui semblait un peu larguée. Les Lakers s’imposent au final mais le Français a gonflé les muscles.

9 – Détruire Portland en marchant et en 24 minutes, aucun problème

28 décembre 2023 : 30 points, 6 rebonds, 6 passes et 6 contres en 24 minutes. 9/14 au tir dont 2/4 de loin, 10/10 aux lancers.

En plein milieu de sa restriction de minutes, c’est le genre de performances qui nous font nous demander ce que cela aurait pu donner en 35 minutes. Certes l’adversité n’était pas au rendez-vous, mais une perf aussi complète et aussi propre (5 tirs manqués), ça n’arrive pas tous les jours.

L’intelligence du jeu du Français dans ses choix a particulièrement dénoté, puisqu’il faut être sacrément fort en gestion pour faire tout ça en si peu de temps avec la victoire en prime. Seuls deux rookies dans l’histoire avaient déjà envoyé une ligne de stat dans ces standards, et ils avaient joué 39 et 43 minutes – presque le double. Et Victor le refera… trois fois dans la saison.

8 – Carnage à Brooklyn, une domination claire et Nets

17 mars 2024 : 33 points, 15 rebonds, 7 passes et 7 contres en 36 minutes. 14/26 au tir dont 1/7 de loin, 4/6 aux lancers.

En mars, Wemby est peut-être dans sa meilleure forme individuelle. Face aux Nets, il est la définition de savoir tout faire… et surtout bien faire. Fort au scoring, injouable au rebond, précis dans les caviars et monstrueux aux contres… que demander de plus ? Le plus, c’est son rôle essentiel dans la victoire des siens.

Dans le money time et en prolongation, il inscrit 13 points en affichant un gros niveau de dissuasion sur les attaquants adverses. Dennis Schröder en tête, les visiteurs se sont heurtés à un mur. Un alley-oop pour passer un tête à 40 secondes de la fin et un contre derrière pour sécuriser la victoire. Alien.

7 – Un classique en mode “Monsieur Propre” face aux Pacers

3 mars 2024 : 31 points, 12 rebonds, 6 passes, 1 interception et 6 contres en 31 minutes. 11/17 au tir, 3/4 de loin et 6/7 aux lancers.

Prenez la ligne du dessus, on est dans les mêmes standards. Le plus ? La soirée la plus propre de la saison pour le V. Six petits tirs manqués, un seul de loin, et un beau dessin sans dépasser avec le stylo. Le résultat, c’est une victoire éclatante et un bon paquet de highlights. Un poster sur Jalen Smith, un step-back sur Pascal Siakam, des petits caviars et une belle demi-douzaine de crêpes distillées ici et là. Il rentre là encore dans les livres d’histoire avec sa feuille statistique, mais peut se targuer d’avoir une efficacité à en impressionner Kevin Durant.

6 – Le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un five-by-five

23 février 2024 : 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres en 30 minutes. 7/16 au tir dont 3/8 de loin, 10/11 aux lancers.

La performance est historique. La veille, il était déjà passé à une petite passe du five-by-five. C’est chose faite face à LeBron & co dans une soirée où le niveau défensif est encore monstrueux. Deuxième joueur après Michael Jordan à enregistrer 5 interceptions et 5 contres deux jours consécutifs, premier five-by-five par un rookie, plus petit nombre de minutes pour le faire… on peut continuer longtemps.

Et que serait une superbe prestation sans un match offensif plus que complet, avec 27 points et 8 passes décisives. Même les commentateurs des Spurs se marraient devant ce spectacle, se demandant si Wemby ne devrait pas viser le 10×10. Et pourquoi pas le 20×20 tant qu’on y est.

5 – Un triple-double avec 10 contres, le Canada a encore mal au crâne

12 février 2024 : 27 points, 14 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 10 contres en 29 minutes. 10/14 au tir dont 2/4 de loin, 5/6 aux lancers

Si Victor Wembanyama avait déjà un triple-double dans sa besace, pourquoi ne pas tenter d’aller en chercher un autre avec les contres. Aucun problème quand Scottie Barnes et Jakob Poeltl oublient qu’un géant de 2m24 protège l’arceau et tentent leur chance toute la soirée. Les commentateurs des Raptors en direct tiraient un peu la tronche, on les comprend.

Vous commencez à connaître la chanson, il ne fait pas les choses à moitié puisque la brouette de highlights est encore une fois bien remplie. Des paniers et une nouvelle propreté comme chez nos grands-mères pour le premier Français à enregistrer un triple-double à 10 contres depuis Joakim Noah en 2013.

4 – 38 points avec 5 matchs NBA dans les jambes, l’Alien est bien arrivé

2 novembre 2023 : 38 points, 10 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres en 34 minutes. 15/26 au tir dont 3/6 de loin, 5/6 aux lancers.

Un grand sage du nom d’Alpha Wann a dit un jour : “On a pas explosé en retard, on est juste à des années lumières”. Quand Wembanyama explose les Suns en envoyant 38 points dès son cinquième match NBA, on se dit que ça lui va plutôt bien. Inarrêtable, Drew Eubanks et Jusuf Nurkic n’ont pu que regarder la fusée française s’envoler minute après minute.

Seuls deux joueurs de moins de 20 ans avaient déjà enregistré 35 points, 10 rebonds et 2 contres dans un seul match depuis la création de la NBA : Kevin Durant et LeBron James. Sympa comme colocataires.

3 – Chet Holmgren les fesses par terre, Wembanyama au sommet

29 février 2024 : 28 points, 13 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 5 contres en 32 minutes. 9/17 au tir dont 5/7 de loin, 5/7 aux lancers.

Pour les fans de Victor Wembanyama, on touche peut-être à la soirée la plus satisfaisante de l’année. Après des mois de comparaison, débats, et arguments en tout genre entre lui et Chet Holmgren, la discussion est enfin close. Et de quelle manière.

En plus de torcher OKC avec panache, se permettant d’allumer des ogives longue distance sur la tête d’Holmgren, Wemby cale l’action de l’année dans le money time. Chet s’approche un peu trop pour essayer un mi-distance, et se mange un Français déterminé qui le contre avec autorité. L’Américain termine au sol, le Français au ciel, les rageux au sel. On n’évoque même pas les 7 passes et l’efficacité de loin, jugez par vous même.

2 – Un duel épique face à Giannis et des actions venues d’ailleurs

5 janvier 2024 : 27 points, 9 rebonds, 1 passe et 5 contres en 26 minutes. 10/18 au tir, 2/8 de loin et 5/6 aux lancers.

Loin d’être sa performance la plus clinquante statistiquement (et c’est dire), il ne faut pas sous-estimer la portée symbolique de ce match. Wembanyama regarde Giannis Antetokounmpo droit dans les yeux et bluffe toute la planète basket en seulement 26 minutes. Un poster sur Brook Lopez en transition après un behind the back, deux contres absolument sensationnels dans le money time face à Damian Lillard puis Antetokounmpo, et un 3-points clutchissime dans la foulée pour recoller à une possession. Le Français leur a fait la TO-TALE.

Après deux mois et demi d’adaptation, ce match fait office de tournant dans la saison du rookie. Reggie Miller, aux commentaires, sautillait sur son siège tandis que le Greek Freak a multiplié les éloges envers Wemby après le match. Les highlights sont peut-être parmi les plus invraisemblables de la saison.

1 – 40 points et 20 rebonds face aux Knicks, le chef-d’œuvre pour terminer

29 mars 2024 : 40 points, 20 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 1 contre en 37 minutes. 13/22 au tir dont 4/9 de loin, 10/12 aux lancers.

Sa performance face aux Knicks est sans contexte la plus folle de son exercice rookie. Au-delà de l’opulence au scoring, il a permis aux Spurs de résister aux 60 points d’un Jalen Brunson en feu complet. Dans un match serré jusqu’en prolongations, Victor Wembanyama a fait de la raquette son terrain de jeu. La barre des 20 rebonds est atteinte pour la deuxième fois de la saison en plus d’un altruisme intelligent quand la défense le cible.

Le sublime buzzer de l’horloge des 24 secondes en prolongation est la cerise sur le gâteau. La petite amende pour avoir jeté le ballon de joie dans les tribunes restera une belle anecdote. Résultats des courses : une équipe de New York vaincue dans le Texas, 25 000 dollars en moins, et mon chat en overdose de croquettes.

Fabuleux, immense, sensationnel… tous ces qualificatifs étaient de mise les nuits où il fallait relayer ces matchs. L’ordre de ce classement n’est évidemment pas une vérité, et on a même dû éliminer quelques matchs des mentions pour éviter d’encore faire 10 000 mots. Mais Victor Wembanyama le vaut bien.

Mentions honorables

Un triple-double à 10 passes sans perdre de ballon face aux Pistons

Alors en restriction de minutes à cause de sa cheville, Victor Wembanyama n’en joue que 21 face aux Pistons début janvier. Suffisant pour envoyer son premier triple-double en carrière, dans une soirée où il distribue caviar sur caviar. Zéro ballon perdu et une victoire dans le choc des nullos en prime. Les highlights ici.

26 points, 13 rebonds et 5 contres face à Atlanta, presque tout… en deuxième mi-temps

Zéro pointé à 0/3 en première période, Gregg Popovich laisse son rookie sur le banc pour démarrer la seconde. Vexé, Wemby démarre en seconde et atomise la défense des Hawks. 26 points à 12/14 au tir en 15 minutes et 5 contres pour saupoudrer le tout, désolé pour le retard. Les highlights ici.

32 points, 9 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 3 contres face au Warriors, oklm

Quand on regarde la ligne de stat, il y a de quoi pouffer de rire. Oui, ça n’intègre pas le top 10. Ça aurait largement pu. Wembanyama passe à un cheveu du five-by-five, dans une soirée où son adresse n’était pas vraiment au rendez-vous. Mais Stephen Curry et ses coéquipiers l’ont bien vu passer. Les highlights ici.

33 points, 18 rebonds, 5 passes et 7 contres face aux 76ers, encore plus oklm

Quand on regarde la ligne de stat, il y a de quoi encore pouffer de rire. Oui, ça n’intègre pas le top 10. Ça aurait largement pu. Orgie de chiffres et 5 tirs à trois-points primés ? Dommage que les 9 pertes de balles fassent mal dans la courte défaite, seul point noir de la soirée. Les highlights ici.

Un quadruple-double effleuré face aux champions en titre

Wemby est en galère offensivement ce jour-là. Les tirs ne rentrent pas, Denver fait la course en tête, et il n’y a que la défense pour le rassurer. Puis, on regarde la feuille et on se rend compte qu’il a… tout cassé quand même. 23 points, 15 rebonds, 8 passes et 9 contres, c’est un quadruple-double à portée de main. Zinzin. Les highlights ici.

