Le temps de jeu de Victor Wembanyama fait toujours autant parler. Victime d’une alerte à la cheville il y a quelques semaines, l’alien français est utilisé avec précaution : pas de back-to-back et pas plus de 25 minutes de jeu par match.

Depuis six matchs, Victor Wembanyama est en feu avec 22,8 points, 7,7 rebonds et 4,5 contres de moyenne. Le brasier reste toutefois contrôlé par le coaching staff des San Antonio Spurs puisque ces chiffres, le Français les produit en 24 minutes de temps de jeu. Une situation qui frustre nombre d’observateurs et contre laquelle Wemby s’est déjà rebellé en rentrant sur le terrain sans l’accord de Gregg Popovich. Pourtant, hier soir en conférence de presse après la courte défaite face aux Cavaliers, le rookie a tenu à apaiser les débats.

“Je n’ai jamais eu autant envie de gagner et de me battre, mais désormais j’ai appris à surmonter la frustration liée au temps de jeu limité, c’est comme ça. Mon corps a besoin de temps pour s’adapter à la charge de travail et à la longueur d’une saison NBA. Une fois qu’il sera prêt, on ira à fond, mais il n y a pas lieu d’être frustré. Je garde en tête mes objectifs à long terme.”

Pourtant, lors de la rencontre de ce dimanche soir, il y avait toutes les raisons pour s’emporter contre les décisions du staff des éperons. Dès que Victor Wembanyama chauffait, il était envoyé sur le banc et dans cette défaite de deux points, l’alien a terminé avec un +/- de +17. Avec un petit peu plus de minutes, il aurait vraisemblablement pu mener son équipe vers une sixième victoire cette saison.

Mais gagner dès cette année n’est pas l’objectif majeur des Spurs et pour ça il faut prendre soin de Victor Wembanyama. Ce dernier a révélé lors de la même conférence de presse comment la franchise texane compte s’occuper de son état physique dans le futur proche.

“Tout mon corps sera réexaminé de temps en temps, toutes les deux semaines environ. Nous le surveillons, ce n’est pas quelque chose sur lequel nous pouvons nous tromper.”

On se donne donc rendez-vous dans quinze jours pour un Victor Wembanyama à 30 minutes de moyenne ? Pas sûr hein…

