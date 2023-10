Peu d’actions d’éclat à se mettre sous la dent cette nuit lors de la première mi-temps de Spurs – Rockets. Mais en fin de premier quart-temps, Victor Wembanyama – qui d’autre – nous a offert le highlight du début de soirée.

Beaucoup plus à l’Est, Jordan Poole était en train de faire très mal à la défense des Knicks (29 points à la mi-temps), mais c’est une fois de plus dans le Texas que se trouvait l’épicentre de nos émotions cette nuit. Et l’épicentre de l’épicentre ? Autour de 2h30 du matin, avec une action tah Kylian Mbappe x Kyrie Irving, une action… Wembanyamesque :

Reggie Bullock sur le poster enfin façon de parler, et en moins de 30 secondes la vidéo qui avait déjà fait le tour de la planète. Ce sera comme ça toute la saison, car le talent de Victor Wembanyama le mérite, car le potentiel de Victor Wembanyama le mérite, et parce que c’est comme ça et pas autrement, nous on est dans tous nos états alors on vous partage ce sentiment.

A l’heure de ces lignes 5 minutes à jouer en première mi-temps et bien d’autres choses à retenir de cette soirée mais patience on y vient. Car oui, on vient donc de passer un petit quart d’heure à vous retranscrire à l’écrit… un petit pont. Et si Victor Wembanyama se transforme en un espèce de Manu Ginobili de 2m24, une grande saison s’annonce.