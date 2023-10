Jordan Poole colle 41 points aux Knicks, lui “tu lui parles pas de pré-saison”

Qu’y a-t-il de plus pré-saison que Jordan Poole qui colle 41 points aux Knicks dont 29 avant la mi-temps ? Il y a Mike Muscala qui leur en colle 15 avec une coupe mulet. Mais déso Mike, on a vu ton match mais on n’a jamais trouvé tes highlights, probablement restés chez ta coiffeuse.

On ne va pas se mentir, si on s’était branché sur ce Knicks – Wizards c’était surtout pour scruter la performance de Bilal Coulibaly, tout en espérant apercevoir la bouille d’Evan Fournier dans le corner. On ne va pas se mentir volume 2, à partir de deux heures du matin on a passé le Madison dans la petite fenêtre, parce que les Spurs affrontaient les Rockets, et vous connaissez la suite.

Bref, une belle erreur car pendant qu’on s’extasiait sur des lancers-francs et un petit pont, un homme faisait la totale à la défense new-yorkaise. Cet homme ? Jordan Poole, nouveau franchise player des Wizards, ou co franchise player peu importe. La WNBA sur la télé, Wemby sur le PC et Jordan Poole jaloux, ce qui nous donnait donc un JP à… 29 pions à la mi-temps :

La moustache bien kitch, si vous rajoutez ça au mulet de Mike Muscala on est sur des looks d’acteurs pornos des années 80, mais sur le parquet c’est RJ Barrett qui prend cher, bien incapable de freiner Jordan dans ses ardeurs. Bilal Coulibaly avait démarré son match très fort défensivement (7 points, 3 rebonds et 3 steals au final), sur le banc Kyle Kuzma profite du spectacle, et avec douze nouveaux points après la pause le père Poole terminera la soirée sur son 41, probablement le record au scoring sur cette pré-saison mais très franchement on n’a pas le temps de chercher et on s’en fout un peu.

41 points à 10/19 au tir dont 6/12 du parking, 15/16 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 2 steals en 27 minutes

Le plus important ? Le score, non on déconne. Le plus important ? Jordan Poole est affuté comme une lame à six jours de la reprise et c’est une très mauvaise nouvelle pour les défenses de NBA.

NB : un messager secret nous indique à l’instant que les 41 points de Jordan Poole sont le plus gros score en pré-saison pour les Wizards depuis 2000 et un certain… Michael Jordan. TrashTalk, toujours au cœur de l’info.