Grosse frayeur pour Bilal Coulibaly hier soir, avec une terrible chute sur le dos face aux Cavaliers. La pépite française semble fort heureusement avoir évité le pire, mais Bilal ne jouera pas demain face aux Warriors.

La scène fait flipper : lors du premier quart-temps du match opposant Washington à Cleveland, Bilal Coulibaly a décollé avec l’intention de lâcher un gros poster dunk. Sauf que Max Strus a joué le passage en force et Bilal a complètement perdu l’équilibre en l’air. La chute, sur le dos, est violente.

Coulibaly a logiquement quitté la rencontre, victime d’une contusion à l’arrière de la ceinture pelvienne. Alors forcément, on se demandait aujourd’hui si cette grosse chute serait synonyme d’absence prolongée pour Bilal, récemment nommé titulaire à la place de Jordan Poole.

Si l’on en croit le coach des Wizards Brian Keefe (via The Athletic), le rookie français ratera le match de mardi contre les Warriors. Est-ce que d’autres absences seront à venir par la suite ? Possible, mais Coulibaly a l’air de s’en être très bien sorti. D’après l’insider Josh Robbins, le Frenchie marche normalement aujourd’hui.

(2/2) Given that Coulibaly could have hit his head when he landed but did not, he's fortunate his injury isn't worse than it is. He is walking today without any apparent limp.

On croise les doigts pour revoir rapidement Bilal Coulibaly sur les terrains, lui qui veut profiter des 25 derniers matchs de Washington pour acquérir de l’XP et booster son développement.

