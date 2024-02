Une nuit bien calme nous attend en NBA ce lundi avec seulement 4 matchs au programme. 4 matchs mais des retrouvailles avec Pascal Siakam qui retrouve (encore) les Raptors et Evan Fournier qui va pouvoir redécouvrir le parquet du Madison Square Garden.

Le programme de la nuit :

1h : Pacers – Raptors

1h30 : Knicks – Pistons

2h : Grizzlies – Nets

4h : Kings – Heat

Le match à ne pas rater : Kings – Heat

Une nuit un peu rompiche avec ce match en faire-valoir pour nous forcer à mettre le réveil. On a hésité avec le retour d’Evan dans la Grosse Pomme mais le Kings – Heat est plus appétissant.

Deux équipes qui restent sur 3 victoires d’affilée et qui remontent bien au classement. Les Kings sont repassés 5e de cette Conférence Ouest de l’enfer où le 8e n’est qu’à un demi-match des Rois de Californie. On comprendra donc l’importance de continuer sur cette lancée pour s’éloigner d’un play-in tournament effrayant. Même situation pour le Heat, revenu à quelques matchs de la 5e place occupée par Philadelphie. Les gars de Floride devront faire sans Jimmy Butler après la baston à New Orleans mais on connaît la résilience de ce groupe qui peut embêter tout le monde.

Rendez-vous en fin de soirée (4h du matin) pour ce duel Florido-californien !

Mais aussi…

Le Siakamico entre les Raptors et les Pacers, qui devrait logiquement revenir à la nouvelle équipe du S.

Les Knicks ne gagnent pas beaucoup en ce moment à cause des blessures, mais ce ne sera pas une excuse valable face aux Pistons…

Bon courage à ceux qui vont regarder Grizzlies – Nets, vous êtes vaillants mais il s’agirait de consulter.

Les Français de la nuit

Evan Fournier va reposer un pied sur le parquet du Madison Square Garden avec les Pistons, ça se mate fort.

Et en G League