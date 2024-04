Le programme de la nuit en NBA : les Suns en mission Playoffs chez les Pelicans à 2h

Avant-dernière semaine de régulière, let’s go pour le programme de la nuit en NBA ! Objectif : gagner, gagner et gagner pour les équipes qui jouent leur place en Playoffs/Play-in, et de perdre un poil plus pour celles qui soignent leur pourcentages de chances de 1er choix de Draft à la Lotterie NBA. Ce soir ? Un must-win pour les Suns !

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Celtics

1h : Pistons – Grizzlies

1h : Pacers – Nets

1h : Magic – Blazers

2h : Bulls – Hawks

2h : Pelicans – Suns

NCAA March Madness (Elite Eight, femmes)

1h15 : Iowa – Louisiana State

3h15 : USC – Uconn

Le match à ne pas rater : Pelicans – Suns

Les Suns abordent 15 jours sans doute décisifs pour leur saison, mais potentiellement au-delà. Actuellement 8e à l’Ouest, Phoenix affronte les Pelicans, 6es. Gagner est une obligation, car Los Angeles toque très fort à la porte derrière et qu’en même temps, la désormais sacro-sainte 6e place n’est qu’à 2 victoires. Pour les locaux, l’obligation de victoire est la même, car si perdre contre un concurrent direct ne les ferait pas perdre leur place dans l’instant, une telle défaite les mettrait dans l’obligation de ne plus connaître de revers pour assurer leur place dans le top 6. Après une belle saison, se faire coiffer si près du but serait terrible.

Coup d’envoi à 2h, Brandon Ingram et Jose Alvarado toujours absents côté Bayou, tout le monde en tenue excepté Damion Lee chez les Suns. Ça va envoyer du lourd !

Mais aussi …

Les Celtics ont assuré leur première place à l’Est, c’est l’heure de reposer les cadres, sur le papier. Charlotte a ses chances. Mais ne voudra sans doute pas gagner, faut pas déconner.

Pistons – Grizzlies, le gagnant est celui qui perd.

Les Pacers doivent taper Brooklyn à la maison pour garder le Heat et les Sixers à distance raisonnable.

Objectif pour Portland ? Perdre à Orlando, sans en prendre 60.

Bulls – Hawks, une rencontre importante car en cas de victoire, les Hawks pourraient se mettre à rêver de recevoir Chicago dans le match couperet entre 9 et 10 de l’Est lors du Play-in. Attention !

Les Français sur les parquets NBA